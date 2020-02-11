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Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос

Адвокат Георгия Кушиташвили показал, как росгвардеец сам сломал себе нос
Происшествия, 
По версии защиты, бурятский спортсмен ушёл от захвата, сделав шаг в сторону

Защита арестованного боксёра из Бурятии Георгия Кушиташвили провела следственный эксперимент, который показал, что сотрудник Росгвардии, пытаясь задержать спортсмена, сломал себе нос в результате ухода Кушиташвили в сторону. Адвокат Александр Дегтярёв снял видео со своей версией произошедшего - кадры были опубликованы в Telegram-канале Mash.

Как сообщал «Байкал-Daily», Георгий Кушиташвили и ещё один боксёр Овик Оганнисян 2 февраля были задержаны в Москве. Бурятского боксёра подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Сообщалось, что у Георгия обнаружили и изъяли пакетик с кокаином. Военный суд заключил спортсмена под стражу до 1 апреля.

На видео с эксперимента адвокат боксёра Александр Дегтярёв говорит, что ситуация рассматривается на основании слов Георгия и на показаниях свидетелей. Адвокат показал «на себе», как происходило задержание – он выступил в роли росгвардейца, а боксёр Никита Иванов – в роли Георгия Кушиташвили.

По словам Александра Дегтярёва, задержание происходит следующим образом: росгвардеец изначально производит захват, наносит расслабляющий удар коленом в живот, либо в пах или верхнюю часть стопы, а затем заводит за спину. Но, по мнению защиты, сотруднику Росгвардии не удалось сделать захват, потому что спортсмен сделал шаг в сторону.

- Он его не ударил, он его не коснулся, он просто сделал шаг в сторону, после чего сотрудник Росгвардии, а его вес составляет 115 килограммов, по инерции кидается на стену и разбивает себе нос – вот что произошло на самом деле, это подтверждается показаниями свидетелей, - утверждает адвокат Кушиташвили.

Также согласно показаниям Георгия Кушиташвили, росгвардейцы не представились и начали проводить задержание без объяснения причин.

- В ответ на это Георгий, не понимая причины этого задержания, делает то, чему его учили. А именно, не встречный удар в голову, от которого был бы нокаут, он делает защитное движение - уход в сторону, сайд-степ называется, - рассказывал адвокат РИА Новости.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля после судебного заседания генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев сообщил, что Георгий Кушиташвили временно исключён из национальной сборной и не будет выступать на Олимпийских играх в Токио.

Сейчас бурятский боксёр находится в московском СИЗО. По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, ему позволят ходить в спортзал для поддержания физической формы.


бокс спорт адвокаты
 
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