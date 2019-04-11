В допинг-пробе бурятского боксёра обнаружили запрещённое вещество
Бурятский боксёр, бронзовый призёр чемпионата мира-2017 Тамир Галанов дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество фуросемид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
9 апреля РУСАДА сообщило, что Федерация бокса России дисквалифицировала на два года 30-летнего Галанова за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания спортсмена отсчитывается с 12 марта 2019 года.
- В допинг-пробе Галанова был обнаружен фуросемид, - сообщил собеседник ТАСС.
Фуросемид сам по себе не является допингом, но он может быть использован для быстрейшего выведения из организма запрещённых веществ и приравнен к допинговым препаратам.
Тамир Галанов также является серебряным призёром чемпионата Европы-2011 и четырёхкратным чемпионом России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2018 года кижингинцы скинулись и подарили Тамиру Галанову квартиру в Улан-Удэ за его спортивные заслуги.
Тамира Галанова дисквалифицировали на два года
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