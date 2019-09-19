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Боксёр из Бурятии покинул чемпионат мира

Боксёр из Бурятии покинул чемпионат мира
Общество, 
Георгий Кушиташвили уступил в тяжёлом бою четвертьфинала чемпионата мира

Боксёр из Бурятии, уроженец Бичуры Георгий Кушиташвили (81 кг) завершил выступление на дебютном для себя чемпионате мира, который проходит в Екатеринбурге. В четвертьфинале Георгий единогласным решением судей проиграл кубинцу Хулио Ла Крусу. Кубинец – один из фаворитов чемпионата, он четырёхкратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр 2016 года.

- Кушиташвили, к сожалению, не удалось подстроиться под стиль ведения боя в исполнении Ла Круса. Хотя болельщики встретили решение судей неодобрительным гулом, - описывает бой федерация бокса России.

Чемпион мира-2009 и Олимпийских игр-2012, посол турнира в Екатеринбурге, Егор Мехонцев так прокомментировал бой Георгия:

— Мне сложно что-либо сейчас говорить, мне надо прийти домой и все проанализировать, так как сейчас я на эмоциях. Когда боксировал Георгий Кушиташвили, я, как будто был на ринге вместо него. Мне очень хотелось, чтобы он победил кубинца Хулио ла Круса. Ведь в свое время я сам с ним боксировал, один раз выиграл, а один проиграл. Но, к сожалению, Георгию уйти с победой не удалось, - цитирует Мехонцева «Спорт-Экспресс».

Также чемпионат мира покинули россияне Василий Егоров, Илья Попов и Альберт Батыргазиев.

От сборной России в 1/2 финала смогли пробиться три спортсмена — Муслим Гаджимагомедов в категории до 91 кг, Глеб Бакши (до 75 кг) и капитан команды Андрей Замковой (до 69 кг). Они гарантировали себе минимум бронзовые медали.


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