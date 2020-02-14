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Военный суд рассмотрит апелляцию на арест боксёра из Бурятии

Военный суд рассмотрит апелляцию на арест боксёра из Бурятии
Происшествия, 
Сейчас Георгий Кушиташвили, в вину которого в Бурятии не верят, находится в СИЗО

Второй военный окружной суд в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест спортсмена из Бурятии, чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее боксёру было предъявлено обвинение в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца.

В прошлый понедельник защита провела собственный следственный эксперимент, который, по словам адвоката, показал, что сотрудник Росгвардии сам сломал себе нос, ударившись о стену после того, как Кушиташвили резко ушел в сторону.

Кушиташвили и его друга, тоже боксёра Овика Оганнисяна задержали в Москве второго февраля: при досмотре у чемпиона России по боксу, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином. Сейчас чемпион находится в СИЗО, а Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Из-за этого дела боксёр пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио, даже если его признают невиновным.

Кушиташвили проходит срочную службу в ВДВ России, формально он сержант в войсковой части 3234 Улан-Удэ, но тренируется в московском ЦСКА. Тренер Кушиташвили Сергей Смирнов ранее говорил РИА Новости, что произошло «какое-то недоразумение», и, по словам самого боксера, «он никого не бил».

В Бурятии в вину спортсмена не верят. Глава Алексей Цыденов высказал надежду на объективное расследование и то, что «истина восторжествует». Именитые российские спортсмены вступились за Георгия.


спорт бокс
 
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