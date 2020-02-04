Известные спортсмены вступились за бурятского боксёра

Спортивная общественность Бурятии встала на защиту двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Поддержку ему оказали титулованные спортсмены со всей страны.
«За честное расследование»
Спортсмены и друзья Георгия запустили в социальных сетях серию публикаций в поддержку боксера. К акции присоединились спортсмены из других регионов России.
Публикации с текстом «Мы за честное расследование! Мы с тобой! #ГеоргийКушиташвили» разместили чемпион мира по боксу 2019 года Глеб Бакши, чемпионка мира по боксу среди студентов 2018 года Орнелла Хетеева, чемпионка мира по самбо 2015 года Анна Щербакова и другие.
- Кто такой Георгий Кушиташвили? В преддверии Олимпиады борьба разворачивается не в ринге, ковре или на спортивных помостах. Борьба начинается там, где никто и не ждёт «удара в спину», тогда, когда до состязаний ещё полгода!!! Простой, деревенский парень, росший в маленьком селе Бичура и не подозревал, что когда-нибудь ему придётся столкнуться с невидимым врагом. Тогда, ещё ребёнком, стоя в ринге, у мальчика Гоши была мечта. Мечта об Олимпийских играх, мечта прославить маленькую республику там, где о ней и не слышали. Когда же так близко оказалось то, чему была посвящена большая часть жизни этого юноши, ему приходится отстаивать своё честное имя в своей же стране, среди своих соотечественников, - говорится в постах.
Глеб Бакши
В обращении отмечается: «В практике мирового и российского спорта уже известны случаи, когда спортсмен, готовящийся к Олимпиаде, попадает в «капканы» соперников и вовсе не в спортивных залах. Но есть общество, есть живые люди, которые могут вершить судьбы, взявшись за руки и отстаивая честь того, кто для них Герой».
Также посты в поддержку известного боксёра размещают не только спортсмены, но и жители Бурятии – многие не верят в его виновность. Республика поддерживает Георгия Кушиташвили.
Анна Щербакова
Орнелла Хетеева
«Один из лучших спортсменов Бурятии»
- Лично я Георгия знаю давно уже, ещё до прихода на должность, - сказал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в понедельник.
Он выразил надежду в том, что произошла ошибка.
- Я всегда его ставил в пример для многих ребят, для подрастающего поколения. Это один из лучших спортсменов нашей республики. Это дисциплинированный, ответственный, порядочный спортсмен. И я надеюсь, уверен, что это какая-то ошибка, и следственные органы разберутся, и все-таки Георгий будет признан невиновным, - отметил министр.
В данный момент готовятся обращения от депутатов Государственной Думы в целях привлечения внимания к произошедшей ситуации. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова уже обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела.
Напомним основные моменты этой скандальной истории.
В выходные стало известно, что двукратный чемпион России по боксу, участник ЧМ-2019, член сборной страны, спортсмен из Бурятии Георгий Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии. По версии следствия, спортсмены искали здесь закладку. Позже было заявлено, что у Георгия изъяли 0,61 г кокаина, а при задержании он дважды ударил в нос росгвардейца. На Георгия возбудили дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
По решению суда Георгий Кушиташвили будет находиться под стражей до 1 апреля. Это означает, что он не сможет участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио. А ведь бурятский спортсмен был одним из главных претендентов на путёвку. Теперь же первым номером национальной сборной в весовой категории 81 кг стал чеченский спортсмен Имам Хатаев.
Сам спортсмен не признал вину.