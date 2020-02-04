Известные спортсмены вступились за бурятского боксёра

- Кто такой Георгий Кушиташвили? В преддверии Олимпиады борьба разворачивается не в ринге, ковре или на спортивных помостах. Борьба начинается там, где никто и не ждёт «удара в спину», тогда, когда до состязаний ещё полгода!!! Простой, деревенский парень, росший в маленьком селе Бичура и не подозревал, что когда-нибудь ему придётся столкнуться с невидимым врагом. Тогда, ещё ребёнком, стоя в ринге, у мальчика Гоши была мечта. Мечта об Олимпийских играх, мечта прославить маленькую республику там, где о ней и не слышали. Когда же так близко оказалось то, чему была посвящена большая часть жизни этого юноши, ему приходится отстаивать своё честное имя в своей же стране, среди своих соотечественников, - говорится в постах.







Глеб Бакши



Также посты в поддержку известного боксёра размещают не только спортсмены, но и жители Бурятии – многие не верят в его виновность. Республика поддерживает Георгия Кушиташвили.







Анна Щербакова





Орнелла Хетеева

