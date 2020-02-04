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Известные спортсмены вступились за бурятского боксёра

Известные спортсмены вступились за бурятского боксёра
Общество, 
Именитые спортсмены не верят в виновность Георгия Кушиташвили и просят поддержать его

Спортивная общественность Бурятии встала на защиту двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Поддержку ему оказали титулованные спортсмены со всей страны.

«За честное расследование»

Спортсмены и друзья Георгия запустили в социальных сетях серию публикаций в поддержку боксера. К акции присоединились спортсмены из других регионов России.

Публикации с текстом «Мы за честное расследование! Мы с тобой! #ГеоргийКушиташвили» разместили чемпион мира по боксу 2019 года Глеб Бакши, чемпионка мира по боксу среди студентов 2018 года Орнелла Хетеева, чемпионка мира по самбо 2015 года Анна Щербакова и другие.

- Кто такой Георгий Кушиташвили? В преддверии Олимпиады борьба разворачивается не в ринге, ковре или на спортивных помостах. Борьба начинается там, где никто и не ждёт «удара в спину», тогда, когда до состязаний ещё полгода!!! Простой, деревенский парень, росший в маленьком селе Бичура и не подозревал, что когда-нибудь ему придётся столкнуться с невидимым врагом. Тогда, ещё ребёнком, стоя в ринге, у мальчика Гоши была мечта. Мечта об Олимпийских играх, мечта прославить маленькую республику там, где о ней и не слышали. Когда же так близко оказалось то, чему была посвящена большая часть жизни этого юноши, ему приходится отстаивать своё честное имя в своей же стране, среди своих соотечественников, - говорится в постах.

Глеб Бакши

В обращении отмечается: «В практике мирового и российского спорта уже известны случаи, когда спортсмен, готовящийся к Олимпиаде, попадает в «капканы» соперников и вовсе не в спортивных залах. Но есть общество, есть живые люди, которые могут вершить судьбы, взявшись за руки и отстаивая честь того, кто для них Герой».

Также посты в поддержку известного боксёра размещают не только спортсмены, но и жители Бурятии – многие не верят в его виновность. Республика поддерживает Георгия Кушиташвили.

Анна Щербакова

Орнелла Хетеева

«Один из лучших спортсменов Бурятии»

- Лично я Георгия знаю давно уже, ещё до прихода на должность, - сказал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в понедельник.

Он выразил надежду в том, что произошла ошибка.

- Я всегда его ставил в пример для многих ребят, для подрастающего поколения. Это один из лучших спортсменов нашей республики. Это дисциплинированный, ответственный, порядочный спортсмен. И я надеюсь, уверен, что это какая-то ошибка, и следственные органы разберутся, и все-таки Георгий будет признан невиновным, - отметил министр.

В данный момент готовятся обращения от депутатов Государственной Думы в целях привлечения внимания к произошедшей ситуации. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова уже обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела.

Напомним основные моменты этой скандальной истории.

В выходные стало известно, что двукратный чемпион России по боксу, участник ЧМ-2019, член сборной страны, спортсмен из Бурятии Георгий Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии. По версии следствия, спортсмены искали здесь закладку. Позже было заявлено, что у Георгия изъяли 0,61 г кокаина, а при задержании он дважды ударил в нос росгвардейца. На Георгия возбудили дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По решению суда Георгий Кушиташвили будет находиться под стражей до 1 апреля. Это означает, что он не сможет участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио. А ведь бурятский спортсмен был одним из главных претендентов на путёвку. Теперь же первым номером национальной сборной в весовой категории 81 кг стал чеченский спортсмен Имам Хатаев.

Сам спортсмен не признал вину.
спорт бокс
 
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