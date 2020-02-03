В громком деле бурятского боксёра предположили чеченский след

Продолжается обсуждение резонансной истории члена сборной России по боксу, участника чемпионата мира-2019, действующего вице-чемпиона страны Георгия Кушиташвили из Бурятии. Напомним, его задержали по подозрению в хранении кокаина. Также сообщалось, что при задержании Георгий, который якобы искал закладку, ударил сотрудника Росгвардии. В Бурятии не верят в виновность спортсмена, в частности, главный тренер сборной Доржо Шаргакшанов заявил: «Не может быть такого (наркотики – ред.), потому что они периодически проходят обследование». Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подтвердил, что Кушиташвили всего неделю назад сдавал допинг-пробу, не выявившую потребление запрещённых веществ.
В свою очередь, известная бурятская журналистка Евгения Балтатарова высказала свою версию событий, не исключив подброс наркотиков. В Instagram Евгения Балтатарова поделилась мнением, что Георгий («простой парень из Бичуры, которому удалось добиться невероятных высот в спорте благодаря собственному таланту и помощи бурятских спортивных меценатов») перешёл дорогу тому, кому не надо. Если конкретно, по мнению журналиста, это один из чеченских боксёров, также, возможно, претендующий на путёвку на Олимпийские игры в той же весовой категории.
- Есть информация, что Кушиташвили предлагали 30 миллионов рублей за слив этого сезона. Очевидно, Гоша отказался, и тогда в ход пошли другие методы. Какие - мы все прекрасно видим, - написала Евгения Балтатарова.
В отношении Георгия Кушиташвили возбуждено дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи.