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Георгий Кушиташвили в СИЗО сможет ходить в спортзал

Георгий Кушиташвили в СИЗО сможет ходить в спортзал
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Это единственное, о чём попросил бурятский боксёр

Боксёру из Бурятии Георгию Кушиташвили позволят ходить в спортзал при СИЗО, чтобы поддерживать физическую форму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Как сообщал «Байкал-Daily», спортсмен и ещё один боксер Овик Оганнисян 2 февраля были задержаны в Москве. Бурятского боксёра подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Сообщалось, что у Георгия обнаружили и изъяли пакетик с кокаином. Военный суд в понедельник заключил Кушиташвили под стражу до 1 апреля.

Татьяная Потяева рассказала, что посетила столичный следственный изолятор № 4, где сейчас содержится Георгий Кушиташвили.

- Условия абсолютно нормальные, он содержится в хороших условиях, 4 человека с ним однокамерники, по возрасту подходят, случаи, за которые они находятся в следственном изоляторе, не относятся к серьезному криминалитету, состояние здоровья его хорошее, он не обращался за медицинской помощью и жалоб от него не было, - сказала Потяева.
Он добавила, что от него поступило к ней только одно обращение - позволить посещать тренажёрный зал.

- Единственное обращение, которое было в мой адрес - это посодействовать, пока разбирается его дело, чтобы у него была возможность посещать тренажёрный зал, который есть в этом учреждении, с учетом, что он спортсмен, и ему надо постоянно поддерживать спортивную форму. Мы сразу обратились к руководству УФСИН, они сказали, что такая возможность ему будет предоставлена, - сказала Татьяна Потяева.

Омбудсмена смутило то, что за три дня, которые боксёр находится в СИЗО, к нему не приходили адвокаты.

- Это нас насторожило. Я поделилась этим с уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой, так как Георгий родом из Бурятии. И тренер его, который вывел его на большую российскую спортивную арену, тоже очень беспокоится. Поэтому эту тему мы обсудили. И уполномоченный по правам человека в республике сказала, что они обязательно включатся, чтобы у него адвокат был как можно быстрее, - сказала Потяева.

Как сообщил «Байкал-Daily», Георгий Кушиташвили был главным претендентом на участие в Олимпиаде в Токио. Однако в свете последних событий он лишился этой возможности. 

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