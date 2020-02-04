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Главу СК России просят взяться за дело боксёра из Бурятии

Главу СК России просят взяться за дело боксёра из Бурятии
Власть, 
Бурятский омбудсмен обратилась к Бастрыкину в защиту прав Георгия Кушиташвили

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении боксёра из Бурятии Георгия Кушиташвили.

- Противоречивые сообщения по данному делу («боксёр еженедельно сдавал биохимические анализы», «спортсмен не был замечен в нарушении спортивного режима», «росгвардеец поскользнулся и ударился носом о перила лестницы») вызывают у общества обоснованные подозрения в причастности земляка к инкриминируемым преступлениям, - пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Георгий Кушиташвили оказался в центре громкого дела. Георгия и другого боксёра Овика Оганнисяна сотрудники Росгвардии задержали в Москве на Фрунзенской набережной якобы при заборе наркотиков из закладки. Следствие утверждает, что у боксёра было при себе 0,61 г кокаина, а при задержании он дважды ударил в нос росгвардейца. На Георгия возбудили дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По решению суда Георгий Кушиташвили будет находиться под стражей до 1 апреля. Это ставит крест на его участии в Олимпиаде-2020 в Токио. Георгий был одним из главных претендентов на поездку на Игры, теперь же первым номером национальной сборной в весовой категории 81 кг станет чеченский спортсмен Имам Хатаев.

Сам спортсмен не признал вину, опровергая информацию, что когда-либо принимал наркотики.

В Бурятии также не верят в виновность уроженца Бичуры.

- Члены сборной России еженедельно сдают тест на допинг и наркотики. Гоша не был до этого замечен в драках, употреблении наркотиков, нарушениях дисциплины. Прошу всех вас поддержать, чтобы судьба парня не сломалась, - призвал президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев.

В поддержку спортсмена высказался и министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов:

- Знаю Георгия только с самой лучшей стороны. Для всех он был примером вежливости, порядочности. Уверен, что его признают невиновным.

Кушиташвили – чемпион России 2015 и 2018 года, серебряный призёр 2019 года, участник чемпионата мира-2019.
спорт бокс следственный комитет наркотики
 
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