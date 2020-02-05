Георгия Кушиташвили поместят в двухместную камеру с телевизором

Боксёр из Бурятии будет содержаться в СИЗО в максимально хороших условиях
Бурятский спортсмен, двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира-2019 Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, будет содержаться в СИЗО в максимально комфортных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Любовь Волкову, члена ОНК, которая посетила спортсмена в изоляторе.
- Мы были сегодня с коллегой у Кушиташвили в СИЗО «Медведь», куда его перевели из ИВС на Петровке, 38. При нас его переводили из карантинных условий в обычные. При мне начальник СИЗО дал распоряжение выделить Кушиташвили отремонтированную камеру, рассчитанную на двух человек. У него там будут максимально хорошие условия, предусмотренные действующим законом и режимом содержания. В том числе у него должен быть телевизор, - цитирует ТАСС слова Любовь Волковой.
Пообщавшись со спортсменом правозащитница отметила, что спортсмен недооценивает серьёзность того, что с ним произошло.
- Он пребывает в весёлом расположении духа и выражает уверенность, что его скоро отпустят, на чём она основана - мне неясно. Видимо, он не совсем понимает, чем именно это может ему грозит, - приводит слова правозащитницы ТАСС.
Как сообщал «Байкал-Daily», Георгия и ещё одного боксёра задеражли 2 февраля в Москве. По версии следствия, спортсмены искали в подъезде дома на Фрунзенской набережной закладку. Также было заявлено, что у Георгия изъяли 0,61 г кокаина, а при задержании он дважды ударил в нос росгвардейца. На боксёра возбудили дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Суд арестовал спортсмена до 1 апреля. Это означает, что он лишается шанса получить путёвку на Олимпийские Игры-2020 в Токио. В Бурятии в вину боксёра не верят, за него также вступились именитые российские спортсмены. Накануне громкое дело прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов, признавшийся, что был шокирован произошедшим и заявивший о необходимости максимально объективного расследования. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять дело на личный контроль.
Георгия Кушиташвили поместят в двухместную камеру с телевизором
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