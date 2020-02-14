Также на руках бурятского боксёра нашли следы от укола
Результаты медицинского освидетельствования бурятского боксёра, двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина, сообщает ТАСС.
Об этом во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается жалоба на арест спортсмена, сообщила прокурор.
- Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в его моче обнаружены следы кокаина, - сказала она.
Также суд обратил внимание, что медики на руке у боксёра после его задержания обнаружили след от укола, однако боксёр не смог объяснить этот факт.
- В МВД по району Хамовники был осмотрен в 7 часов 48 минут врачом психиатром, его заключение - видимые телесные повреждения, по проекции локтевой вены след, запаха алкоголя изо рта нет, - огласил материалы судья.
Как сообщал «Байкал-Daily», боксёры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Им вменяли то, что они пришли за закладкой.
По версии следствия, бурятский боксёр ударил росгвардейца и сломал ему нос.
Недавно адвокат спортсмена показал «на себе», как могли разворачиваться события того вечера. По словам защитника, боец Росгвардии мог сам разбить себе нос.
Суд арестовал спортсмена до 1 апреля, сейчас он содержится в СИЗО в Москве.
Георгий Кушиташвили был одним из главных претендентов на участие в предстоящей Олимпиаде в Токио. Однако в связи с произошедшими событиями об этом пришлось забыть.
В анализах Георгия Кушиташвили нашли кокаин
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