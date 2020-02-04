Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца и лишили Олимпиады

1 февраля 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал на два месяца чемпиона России по боксу в полутяжёлом весе, участника ЧМ-2019, спортсмена из Бурятии Георгия Кушиташвили по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и о хранении наркотиков. Боксёра временно исключили из сборной России, федерация бокса предоставит адвоката, но будет требовать жёстких санкций, если вина будет доказана, сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Байкал-Daily», Георгий Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
Следствие утверждает, что боксёр купил 0,61 г кокаина и при задержании дважды ударил в нос росгвардейца. Сотрудник правоохранительных органов получил «физическую боль и нравственные страдания». В итоге, в отношении Георгия Кушиташвили возбудили дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
По решению суда Георгий Кушиташвили будет находиться под стражей до 1 апреля. Сам спортсмен не признал вину. На видео из зала суда, опубликованном РИА Новости, Георгий Кушиташвили говорит: «Одно вам скажу: наркотики я не употреблял и не употребляю».
Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. По словам адвоката Александра Дегтерева, во время обыска у боксёра нашли не наркотическое, а седативное вещество, которое ему не принадлежало. Защита намерена обжаловать арест.
Генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев сообщил журналистам, что был шокирован известием о задержании бурятского спортсмена: «Он никогда не был замечен ни в драке, ни в пьянстве».
- Я хочу сказать, если это будет доказано следствием, особенно если была поднята рука на сотрудника, то должны быть санкции. Мы это осуждаем. Это очень неправильно, он должен ответить по закону. Мы за жёсткие санкции. Это неприятный удар по боксёрам. Не только по федерации, а по всему сообществу. Спортсмены должны быть примером, - сказал Умар Кремлев.
Он добавил, что если вина будет доказана, то федерация «не бросит» спортсмена, оплатит адвоката, но будет настаивать на максимальной мере: «наказание должно быть двойным», отметил он.
Также руководитель федерации бокса заявил, что Георгий Кушиташвили пропустит Олимпийские игры в Токио, а первым номером национальной сборной станет чеченский спортсмен Имам Хатаев.
- Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдёт. Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он - мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер – Имам Хатаев. Георгий временно отстранён от сборной, пока идёт следствие, - сказал он.
Как сообщал «Байкал-Daily», известная бурятская журналистка Евгения Балтатарова поделилась мнением, что Георгий перешёл дорогу тому, кому не надо. Если конкретно, по мнению журналиста, в деле виден чеченский след.
- Есть информация, что Кушиташвили предлагали 30 миллионов рублей за слив этого сезона. Очевидно, Гоша отказался, и тогда в ход пошли другие методы. Какие - мы все прекрасно видим, - написала Евгения Балтатарова.