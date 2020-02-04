«Мы друзья!»: Имам Хатаев ответил на подозрения о причастности к делу бурятского боксёра

Чеченский боксёр прокомментировал ситуацию с арестованным Георгием Кушиташвили
Чеченский боксёр Имам Хатаев сегодня прокомментировал громкий инцидент с участием бурятского спортсмена Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в хранении наркотиков и нападение на росгвардейца. Напомним, известная журналистка Бурятии Евгения Балтатарова предположила, что в деле бурятского боксёра замешан чеченский след. Журналистка не исключает, что Кушиташвили могли подбросить наркотики, чтобы открыть дорогу на Олимпийские игры другим претендентам.
- Есть информация, что Кушиташвили предлагали 30 миллионов рублей за слив этого сезона. Очевидно, Гоша отказался, и тогда в ход пошли другие методы. Какие - мы все прекрасно видим, - предположила Евгения Балтатарова.
Чеченский боксёр Имам Хатаев, который сейчас стал первым номером сборной в данной весовой категории, категорически опроверг свою причастность к задержанию Георгия Кушиташвили и заявил, что они друзья.
- Я не работаю нигде в охране! Я самый простой парень из села, который сам с помощью Всевышнего Аллаха добивается всего! До меня и до Гоши нет дело Кадырову! Я очень сожалею, что с Гошей произошло так, и буду рад видеть его в сборной, в строю! Мы с Гошей друзья не смотря на то, что мы много раз боксировали, и останемся друзьями всегда! Бокс – это временное удовольствие. После бокса нам ещё и жить надо. Мне очень обидно, что на наш труд, дружбу, просто так плюют диванные кнопонщики! Дай Аллах Гоша выйдет, и чтобы у него все было хорошо! – написал в комментариях к посту журналистки Имам Хатаев.
Также чеченский спортсмен добавил, что ему неприятно читать комментарии, в котором обсуждают «то, чего не знают и представления не имеют!»
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии не верят в виновность Георгия Кушиташвили. В поддержку бурятского боксёра высказались президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев, министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, а также известные спортсмены. А уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении Георгия Кушиташвили.
«Мы друзья!»: Имам Хатаев ответил на подозрения о причастности к делу бурятского боксёра
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Чеченский боксёр прокомментировал ситуацию с арестованным Георгием Кушиташвили
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