Росгвардейцы обнаружили двух подростков в капюшонах и чёрных перчатках
В посёлке Каменск Кабанского района в три часа ночи в одной из квартир сработал сигнал охранно-пожарной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы рассредоточилась, один сотрудник заблокировал окно, двое вошли в дом.
Обнаружилось, что замок входной двери квартиры повреждён. Войдя в квартиру, сотрудники увидели двух молодых людей в капюшонах, на руках у которых были надеты перчатки, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанные подростки 17 и 18 лет были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Хозяева квартиры поблагодарили росгвардейцев за оперативное срабатывание.
В Бурятии подростки в капюшонах залезли в чужую квартиру
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