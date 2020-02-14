В Бурятии подростки в капюшонах залезли в чужую квартиру

Росгвардейцы обнаружили двух подростков в капюшонах и чёрных перчатках



В посёлке Каменск Кабанского района в три часа ночи в одной из квартир сработал сигнал охранно-пожарной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы рассредоточилась, один сотрудник заблокировал окно, двое вошли в дом.



Обнаружилось, что замок входной двери квартиры повреждён. Войдя в квартиру, сотрудники увидели двух молодых людей в капюшонах, на руках у которых были надеты перчатки, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанные подростки 17 и 18 лет были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Хозяева квартиры поблагодарили росгвардейцев за оперативное срабатывание.

