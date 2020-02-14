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В Бурятии подростки в капюшонах залезли в чужую квартиру

В Бурятии подростки в капюшонах залезли в чужую квартиру
Происшествия, 
Росгвардейцы обнаружили двух подростков в капюшонах и чёрных перчатках

В посёлке Каменск Кабанского района в три часа ночи в одной из квартир сработал сигнал охранно-пожарной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы рассредоточилась, один сотрудник заблокировал окно, двое вошли в дом.

Обнаружилось, что замок входной двери квартиры повреждён. Войдя в квартиру, сотрудники увидели двух молодых людей в капюшонах, на руках у которых были надеты перчатки, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанные подростки 17 и 18 лет были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Хозяева квартиры поблагодарили росгвардейцев за оперативное срабатывание.
кража Росгвардия
 
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