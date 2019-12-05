В Иркутской области из горящего дома спасли двух детей

Трое человек вышли самостоятельно



Прошлой ночью, в 00:28 5 декабря, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в посёлке Южный Иркутского района на улице Садовая.



Горел частный жилой дом. К месту пожара прибыли два пожарных расчёта. На момент их прибытия шёл дым из цокольного этажа двухэтажного дома. До прибытия пожарных самостоятельно вышли три человека. Пожарные спасли из дома двух детей.



Пожар произошёл в цокольном этаже кирпичного дома. Открытый огонь был потушен в считанные минуты.



- В результате пожара повреждены дрова на площади 5 кв.м., цокольный этаж закопчён по всей площади. Причина пожара уточняется. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.







