Трое человек вышли самостоятельно
Прошлой ночью, в 00:28 5 декабря, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в посёлке Южный Иркутского района на улице Садовая.
Горел частный жилой дом. К месту пожара прибыли два пожарных расчёта. На момент их прибытия шёл дым из цокольного этажа двухэтажного дома. До прибытия пожарных самостоятельно вышли три человека. Пожарные спасли из дома двух детей.
Пожар произошёл в цокольном этаже кирпичного дома. Открытый огонь был потушен в считанные минуты.
- В результате пожара повреждены дрова на площади 5 кв.м., цокольный этаж закопчён по всей площади. Причина пожара уточняется. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области из горящего дома спасли двух детей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за выпавшего уголька также сгорела стайка, пристрой и сеновал
Подозреваемого задержали по горячим следам
Пожар произошёл из-за замыкания электрокотла
Трое человек вышли самостоятельно
Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём
Так он хотел увеличить размер своей зарплаты
Нападавший спрятался от росгвардейцев в ванной комнате
Мужчина купил продукты на «пустышку»
Аварии случились на двух участках дорог
Годовалый малыш скончался на следующий день в реанимации
Авария произошла в 40-х кварталах
Преступление произошло днём
Таким образом осуждённые пытались добиться послабления режима
Водители двух маршруток устроили затор на Элеваторе
С места происшествия изъяли бензопилу и древесину