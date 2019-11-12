Житель Иркутской области помог найти виновника смертельного ДТП

Водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии



17 октября около 22:00 на улице Гагарина в Тайшете водитель автомобиля «Тойота» сбил 46-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась до приезда медиков. После случившегося водитель с места аварии скрылся, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



На розыск водителя незамедлительно были мобилизованы наружные наряды, ориентирован личный состав ОМВД. Также информация была опубликована в средствах массовой информации с просьбой к гражданам, что-либо знающим об инциденте, обратиться в полицию.



Во время розыска большую помощь сотрудникам полиции оказал 34-летний мужчина. Он отследил движение автомобиля с места ДТП до его конечного маршрута.



Врио начальника ОМВД России по Тайшетскому району Олег Кравченко вручил благодарственное письмо и ценный подарок неравнодушному местному жителю.



Как отметило руководство ОМВД, «в современных условиях поддержка и активное содействие со стороны граждан является одной из составляющих успешной работы полиции».





