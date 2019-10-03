В Улан-Удэ сняли с московского авиарейса пьяного пассажира

С пьяным авиапассажиром провели профилактическую беседу



В Улан-Удэ в дежурную часть полиции на транспорте поступило сообщение о том, что к борту самолёта авиарейса «Улан-Удэ – Москва» вызывают наряд полиции.



Командир судна сообщил об отказе в перелёте 61-летнему жителю Улан-Удэ, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», назначено наказание в виде штрафа в размере 600 рублей.



С недобросовестным авиапассажиром провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

