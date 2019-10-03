 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Октября

02 Октября

Популярное

В Улан-Удэ сняли с московского авиарейса пьяного пассажира

В Улан-Удэ сняли с московского авиарейса пьяного пассажира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С пьяным авиапассажиром провели профилактическую беседу

В Улан-Удэ в дежурную часть полиции на транспорте поступило сообщение о том, что к борту самолёта авиарейса «Улан-Удэ – Москва» вызывают наряд полиции.

Командир судна сообщил об отказе в перелёте 61-летнему жителю Улан-Удэ, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортные полицейские сопроводили гражданина в дежурную часть, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», назначено наказание в виде штрафа в размере 600 рублей.

С недобросовестным авиапассажиром провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
самолеты алкогольное опьянение авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой
В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой
Происшествия, 03.10.2019
Женщина требовала изменить показания в отношении её сожителя  
В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа
В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа
Происшествия, 03.10.2019
В медколледже произошло замыкание светильника
На Байкале двое мужчин упали за борт лодки
На Байкале двое мужчин упали за борт лодки
Происшествия, 03.10.2019
Лодка перевернулась после удара о подводное препятствие
Читинке по телефону угрожал осуждённый из колонии
Читинке по телефону угрожал осуждённый из колонии
Происшествия, 03.10.2019
Дочь женщины переписывалась с осуждённым за тяжкие преступления
В Улан-Удэ сняли с московского авиарейса пьяного пассажира
В Улан-Удэ сняли с московского авиарейса пьяного пассажира
Происшествия, 03.10.2019
С пьяным авиапассажиром провели профилактическую беседу
В Улан-Удэ владелица кафе украла телефон на кассе
В Улан-Удэ владелица кафе украла телефон на кассе
Происшествия, 03.10.2019
Её по ориентировке полиции узнал знакомый
В Улан-Удэ сварщик нанёс заводу ущерб в 2 миллиона
В Улан-Удэ сварщик нанёс заводу ущерб в 2 миллиона
Происшествия, 03.10.2019
По вине сварщика произошёл крупный пожар
В Иркутске ищут грабителя в очках-авиаторах
В Иркутске ищут грабителя в очках-авиаторах
Происшествия, 03.10.2019
Также его лицо скрывала медицинская маска
Улан-удэнцы узнали по фото воровку из магазина одежды
Улан-удэнцы узнали по фото воровку из магазина одежды
Происшествия, 03.10.2019
Подозреваемая работает бухгалтером в СНТ
В Бурятии после пожара закоптило квартиру
В Бурятии после пожара закоптило квартиру
Происшествия, 03.10.2019
Пожар был в двухквартирном доме
В Чите задержали за взятку начальника станции
В Чите задержали за взятку начальника станции
Происшествия, 03.10.2019
Он взял 20 тысяч рублей за перегруз вагона с пиломатериалом
Стаи бакланов уничтожают леса на Байкале
Стаи бакланов уничтожают леса на Байкале
Происшествия, 03.10.2019
Бакланы превращают красивейшие места на Байкале в мёртвые зоны
Забайкальцы продали угнанный мотоцикл в соседнем районе
Забайкальцы продали угнанный мотоцикл в соседнем районе
Происшествия, 03.10.2019
Двое ранее судимых мужчин украли мотоцикл «Ямаха»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^