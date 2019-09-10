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Жители Бурятии пытались украсть деньги из аптеки

Жители Бурятии пытались украсть деньги из аптеки
Происшествия, 
Однако в помещении сработала охранная сигнализация

В Закаменске по горячим следам задержаны подозреваемые в краже из охраняемого объекта.

Злоумышленников спугнула охранная сигнализация. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружила следы проникновения в аптеку – повреждённые рольставни.

Заблокировав периметр, сотрудники вошли внутрь, где нашли правонарушителей, которые укрылись в тамбуре запасного выхода. После непродолжительных переговоров росгвардейцы взломали дверь и задержали 2 мужчин.

Злоумышленники похитили из сейфа аптеки около 9 тысяч рублей. При себе у них были обнаружены перчатки и металлический прут, которым они взломали стеклопакет.

Задержанные, ранее судимые местные жители 31 и 32 лет были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия
 
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