Жители Бурятии пытались украсть деньги из аптеки

Однако в помещении сработала охранная сигнализация



В Закаменске по горячим следам задержаны подозреваемые в краже из охраняемого объекта.



Злоумышленников спугнула охранная сигнализация. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружила следы проникновения в аптеку – повреждённые рольставни.



Заблокировав периметр, сотрудники вошли внутрь, где нашли правонарушителей, которые укрылись в тамбуре запасного выхода. После непродолжительных переговоров росгвардейцы взломали дверь и задержали 2 мужчин.



Злоумышленники похитили из сейфа аптеки около 9 тысяч рублей. При себе у них были обнаружены перчатки и металлический прут, которым они взломали стеклопакет.



Задержанные, ранее судимые местные жители 31 и 32 лет были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

