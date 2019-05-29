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В Иркутской области девочка провалилась в канализационный люк с нечистотами

В Иркутской области девочка провалилась в канализационный люк с нечистотами
Происшествия, 
Ребёнок пытался достать игрушку

В городе Усть-Кут 10-летняя девочка провалилась в канализационный люк с фекалиями. Об этом сообщает «Усть-Кут 24».

- Дети играли возле дома №50 по улице Горького. Игрушка упала на твёрдую поверхность канализационного люка. Девочки решили, что это просто мусор на крышке колодца и одна из подружек решила достать игрушку. Если бы ребёнок вовремя не среагировал и не схватился за бетонную поверхность, никто не знает, что могло бы произойти. Девочка полностью погрузилась в фекалии, которые уже лезут наружу из колодца, - сообщает издание.

По данным «Усть-Кут 24», при падении девочка получила сильный ушиб и гематому.

несчастный случай канализация
 
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