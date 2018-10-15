В поисках задействованы вертолёт и катера
На озере Байкал продолжается поиск троих мужчин, ушедших вечером 11 октября из посёлка Листвянка Иркутского района на моторной лодке «Обь» на рыбалку. В назначенное время они не вышли на связь с родственниками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Поиски были начаты 12 октября. На сегодняшний день к операции привлечены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, авиация МЧС России, сотрудники полиции, волонтёры. Задействованы вертолёт Ми-8, два катера «Мангуст», катера «КС-701», «Кальмар», «Кингфишер».
За три дня было обследовано 3939,2 кв.км. акватории озера Байкал и 266,8 км. береговой полосы по маршруту: залив «Лиственничный» - посёлок Танхой – город Бабушкин Республика Бурятия - мыс «Толстый».
Поиски результатов не дали.
Запланирован проход катеров вдоль Восточного и Западного побережья Байкала с локаторами бокового обзора.
На Байкале четыре дня ищут трёх пропавших рыбаков
Происшествия, Фото:
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