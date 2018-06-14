Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело
Возбуждено уголовное дело на начальника Забайкальской дирекции пассажирских обустройств, структурного подразделения центральной дирекции – филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в получении взятки.
По версии следствия, в марте прошлого года руководитель структурного подразделения железной дороги получил от генерального директора коммерческой организации 100 тысяч рублей. За это начальник должен был снизить неустойку за несвоевременную поставку товара и выполнение монтажных работ по договору.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
Начальник железнодорожной дирекции в Забайкалье подозревается во взятке
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