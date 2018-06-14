14 Июня

13 Июня

Популярное

Начальник железнодорожной дирекции в Забайкалье подозревается во взятке

Происшествия, 
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело

Возбуждено уголовное дело на начальника Забайкальской дирекции пассажирских обустройств, структурного подразделения центральной дирекции – филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в получении взятки.

По версии следствия, в марте прошлого года руководитель структурного подразделения железной дороги получил от генерального директора коммерческой организации 100 тысяч рублей. За это начальник должен был снизить неустойку за несвоевременную поставку товара и выполнение монтажных работ по договору.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР. 
взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Начальник железнодорожной дирекции в Забайкалье подозревается во взятке
Происшествия, 14.06.2018
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело
В Бурятии действует два лесных пожара
В Бурятии действует два лесных пожара
Происшествия, 14.06.2018
За прошедшие сутки на территории Бурятии проводились работы по тушению 7 лесных пожаров
В Бурятии браконьеры застрелили косулю
В Бурятии браконьеры застрелили косулю
Происшествия, 14.06.2018
Злоумышленники ослепили животное и убили
В Иркутской области подросток выпал из кузова грузовика и погиб
Происшествия, 14.06.2018
Нарушение правил дорожного движения привело к трагедии в Братском районе Иркутской области
В Улан-Удэ на пожаре в гараже погибли два человека
В Улан-Удэ на пожаре в гараже погибли два человека
Происшествия, 14.06.2018
Неосторожность при курении в машине стала причиной трагедии
Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде
Улан-удэнец побил собственного адвоката на суде
Происшествия, 14.06.2018
Ближайшие годы мужчина проведёт в колонии строгого режима
Преступность в Бурятии выросла почти на 14%
Происшествия, 14.06.2018
Каждое третье преступление совершается в общественных местах
На крупном пожаре в Улан-Удэ спасли охранника
На крупном пожаре в Улан-Удэ спасли охранника
Происшествия, 13.06.2018
Стали известны подробности крупного пожара, уничтожившего цех сборки мебели
Два человека утонули на реке Китой возле границы Бурятии
Два человека утонули на реке Китой возле границы Бурятии
Происшествия, 13.06.2018
Продолжаются поиски мужчины, также участвовавшего в сплаве
В Иркутске разыскивают женщину по делу об убийстве новорожденного
В Иркутске разыскивают женщину по делу об убийстве новорожденного
Происшествия, 13.06.2018
Следствие распространило изображение неизвестной женщины
Читинка поверила в обновление терминала и лишилась денег
Происшествия, 13.06.2018
В минувшие выходные в УМВД по Чите обратилась 38-летняя женщина, у которой украли деньги с банковской карты

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^