Начальник железнодорожной дирекции в Забайкалье подозревается во взятке

Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело



Возбуждено уголовное дело на начальника Забайкальской дирекции пассажирских обустройств, структурного подразделения центральной дирекции – филиала ОАО «РЖД». Он подозревается в получении взятки.



По версии следствия, в марте прошлого года руководитель структурного подразделения железной дороги получил от генерального директора коммерческой организации 100 тысяч рублей. За это начальник должен был снизить неустойку за несвоевременную поставку товара и выполнение монтажных работ по договору.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

