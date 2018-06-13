В Бурятии поймали вырубивших сосны «чёрных лесорубов»

Особый противопожарный режим не останавливает «чёрных лесорубов»



3 июня в ходе патрулирования лесов в Кижингинском районе государственный лесной инспектор и сотрудник полиции обнаружили незаконную рубку сосны. На месте находились жители Кижингинского района, которые не смогли предоставить правоустанавливающие документы. Ущерб, причинённый лесному фонду в результате их действий, составил более 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Правонарушители заготовили более 30 сосен общим объёмом почти 10 кубометров. С места рубки изъяты трактор, «КамАЗ», бензопила и заготовленная древесина.



6 июня в ходе патрулирования был выявлен ещё один случай незаконной рубки. В лесах Заиграевского лесничества был задержан гражданин, заготавливавший сосну. От его действий лесному фонду был нанесён ущерб в размере почти 60 тысяч рублей. С места рубки изъята древесина, бензопила, автомобиль ГАЗ-3307.



Материалы по двум правонарушениям направлены в отделы полиции по Кижингинскому и Заиграевскому районам.



- В результате подобных правонарушений жители Бурятии не только нарушают особый противопожарный режим, но и чаще всего оставляют после себя порубочные остатки, забирая только самую ликвидную древесину. В результате, задержанные нарушители не только платят штрафы, возмещают ущерб и привлекаются к уголовной ответственности, но и убирают порубочные остатки в судебном порядке, - отмечают в агентстве лесного хозяйства.



