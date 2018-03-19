На дороге в Улан-Удэ провалился грузовик

Происшествия, Фото: ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ

ДТП произошло в районе перекрёстка Ботаническая и проспекта Автомобилистов



Сегодня на проспекте Автомобилистов, на прилегающей к основной автомагистрали дороге в районе «Машторга» под землю ушёл грузовик с пиломатериалами. Судя по фотографиям очевидцев, машина провалилась двумя правыми колёсами и значительной частью оказалась под землёй.



Как сообщили в ОГИБДД по Улан-Удэ, к автоинспекторам по этому поводу за помощью не обращались, по-видимому, вытащив машину своими силами.

