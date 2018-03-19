ДТП произошло в районе перекрёстка Ботаническая и проспекта Автомобилистов
Сегодня на проспекте Автомобилистов, на прилегающей к основной автомагистрали дороге в районе «Машторга» под землю ушёл грузовик с пиломатериалами. Судя по фотографиям очевидцев, машина провалилась двумя правыми колёсами и значительной частью оказалась под землёй.
Как сообщили в ОГИБДД по Улан-Удэ, к автоинспекторам по этому поводу за помощью не обращались, по-видимому, вытащив машину своими силами.
На дороге в Улан-Удэ провалился грузовик
Происшествия, Фото:
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