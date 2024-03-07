Круглую дату отметила уроженка Кяхтинского района
5 марта в Кяхтинском районе Бурятии отметила свой 90-летний юбилей Евдокия Михайловна Серебренникова.
Как сообщает администрация района, Евдокия Агафонова родилась 5 марта 1934 года в Угрюмихе села Тамир Кяхтинского района. В многодетной семье Михаила Епифановича и Агафьи Макаровны Агафоновых она была пятым ребёнком. У отца не было одной руки, на фронт его не взяли, работал лесником.
Юбиляр училась хорошо, закончила пять классов. С семьёй переехали в село Кудара-Сомон. С 15 лет начала работать официанткой в столовой, затем буфетчицей.
Именинница вышла замуж в 1953 году за Николая Ивановича Серебренникова. Молодая семья переехала в село Дунгуй. Евдокия Михайловна работала кладовщиком, затем учётчицей, после телятницей. Является инвалидом третьей группы, с 2015 года имеет статус «Дети войны».
С мужем прожили более 50 лет, вырастили пятерых сыновей. Сейчас у юбиляра 11 внуков и 21 правнук.
На юге Бурятии долгожительницу поздравили с 90-летием
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