В Забайкалье вновь состоится традиционный чемпионат края по бодибилдингу
XXVII открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу пройдёт 9 марта в Чите. Местом проведения станет дворец культуры железнодорожников.
Спортсмены из Забайкалья, Иркутской области и Бурятии будут состязаться за звания чемпионов. Призовой фонд составит 200 000 рублей. Начало турнира запланировано на 15:00.
Организаторы пообещали провести яркое шоу с «морем красоты и мотивации». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите соберутся бодибилдеры трёх регионов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Её оборудовали в Бурятском индустриальном техникуме
Список сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями
После угрозы расторжения контракта подрядчик активизировал работы
Сказочные герои порадовали детвору Иркутской области и Бурятии
Он появится после опубликования рекомендаций Минтруда России
Круглую дату отметила уроженка Кяхтинского района
За победу борются студенты Иркутска, Бурятии и Монголии
«Селенга-2024» будет приурочена к 85-летию победы на реке Халхин-Гол
В Тунке состоялось открытие Года семьи
Алексей Цыденов посетил Новую Брянь
Награды завоевали Алдар Намсараев и Анна Щербакова
Лучше всего выбирать полураскрытые цветы
Им вручили цветы и подарки
Книги вручили в Национальной библиотеке
Жертвой аферистов едва не стала 71-летняя женщина