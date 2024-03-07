В Чите соберутся бодибилдеры трёх регионов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Забайкалье вновь состоится традиционный чемпионат края по бодибилдингу



XXVII открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу пройдёт 9 марта в Чите. Местом проведения станет дворец культуры железнодорожников.



Спортсмены из Забайкалья, Иркутской области и Бурятии будут состязаться за звания чемпионов. Призовой фонд составит 200 000 рублей. Начало турнира запланировано на 15:00.



Организаторы пообещали провести яркое шоу с «морем красоты и мотивации». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

