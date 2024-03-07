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В Чите соберутся бодибилдеры трёх регионов

В Чите соберутся бодибилдеры трёх регионов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Забайкалье вновь состоится традиционный чемпионат края по бодибилдингу

XXVII открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу пройдёт 9 марта в Чите. Местом проведения станет дворец культуры железнодорожников.

Спортсмены из Забайкалья, Иркутской области и Бурятии будут состязаться за звания чемпионов. Призовой фонд составит 200 000 рублей. Начало турнира запланировано на 15:00.

Организаторы пообещали провести яркое шоу с «морем красоты и мотивации». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край Чита спорт бодибилдинг чемпионат

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