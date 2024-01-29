Злостного алиментщика в Бурятии отправили на исправительные работы

Мужчина не выплачивал деньги на содержание собственного ребёнка
Житель Заиграевского района Бурятии предстал перед судом за неуплату алиментов. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Ранее мужчину обязали ежемесячно перечислять деньги на содержание собственного ребёнка, однако он этого не делал.
Сельчанина признали виновным и назначили ему наказание – 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор пока не вступил в законную силу.
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