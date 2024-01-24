На практических занятиях отрабатывают сопровождение целей их поражение различными способами
Военные из Бурятии, Забайкальского края и Амурской области завершают обучение по программе операторов беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
На теоретических занятиях военнослужащие изучили принципы работы, навигацию, тактическое применение, техническое обслуживание этих аппаратов, программную часть дронов различных видов.
В ходе практических тренировок операторы отработали ведение воздушной разведки, сопровождение целей, их поражение различными способами.
- Кроме того, в программу подготовки включено обучение работе с БПЛА в условиях активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы. При проведении занятий используется соревновательная методика с расчётами, оснащёнными противодронными ружьями, основанная на принципе «кто кого». Подобный метод обучения позволяет проводить обучение операторов БПЛА в условиях, максимально приближенных к реальным, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.
Отмечается, что занятия проводятся с учётом опыта применения дронов в ходе специальной военной операции.
В Бурятии военнослужащих обучают на операторов беспилотников. Видео
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