16 января

15 января

Популярное

Родители бурятского оружейника представят Забайкалье на открытии Года семьи

Родители бурятского оружейника представят Забайкалье на открытии Года семьи
Общество,  Фото:личный архив семьи Баясхалановых
Семья Баясхалановых из Агинского округа примет участие во всероссийском семейном форуме

Семья Баира и Цындымы Баясхалановых из села Амитхаша Агинского Бурятского округа, как победитель регионального этапа конкурса, приглашена на всероссийский семейный форум «Родные-Любимые». Мероприятие пройдёт с 19 по 23 января 2024 года в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия» (6+).

Супруги Баясхалановы вырастили четверых детей, радуются шестерым внукам. Сын Жигжит – известный российский ювелир-оружейник – с семьёй живёт и работает в Санкт-Петербурге, младшая дочь в Москве, старшие дочери в Агинском.

- В агинских семьях крепка традиция – знать свою родословную до седьмого колена и передавать эти знания детям и внукам, как и мудрые наставления, сохранившиеся от предков. Семья Басхалановых Баира Батодоржиевича и Цындымы Нордоповны является одной из уважаемых и почитаемых в селе Амитхаша. Они воспитали достойных детей, вложили в них свою любовь, заботу, передали все свои умения, - отмечает глава сельского поселения Амитхаша Тимур Базаров.

Цындыма Нордоповна учила дочерей шить на швейной машинке постельное белье, варежки для хозяйства. Для Баира Батодоржиевича ювелирная работа является любимым хобби. В семье к любимому занятию отца проявляли интерес все члены семьи, дети участвовали в маленьких процедурах подготовки тех или иных компонентов к поделкам. В мастерской отца дети изготавливали национальные пуговицы «Тобшо», а сын Жигжит увлёкся со всей серьёзностью работой с металлом.

- С малых лет я с большим интересом стал обучаться у отца тонкостям ювелирного дела и начал самостоятельно изготавливать бурятские национальные изделия. Отец у меня человек очень талантливый и разносторонний. Он построил мне мастерскую, где я мог самостоятельно работать. Мои самые первые изделия были колечки, - вспоминает Жигжит Баясхаланов.

В рамках форума семья Баясхалановых примет участие в конкурсе династий. Вместе с детьми и внуками им предстоит выполнить несколько творческих заданий, проявить выдумку, поделиться своим опытом. Об этом сообщает пресс служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край форум семьи год семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Забайкалья увековечат имя Героя Советского Союза
В столице Забайкалья увековечат имя Героя Советского Союза
Общество, 16.01.2024
В Чите установят бюст Василия Маргелова
105-летие отметила долгожительница из Иркутской области
105-летие отметила долгожительница из Иркутской области
Общество, 16.01.2024
Душевное равновесие – главная составляющая здоровья и долголетия усольчанки Агнии Бобруновой
В Улан-Удэ чету поздравили с «бриллиантовой свадьбой»
В Улан-Удэ чету поздравили с «бриллиантовой свадьбой»
Общество, 16.01.2024
Семья проживает в Железнодорожном районе
В Еравнинском районе Бурятии первым ребёнком 2024 года стала девочка
В Еравнинском районе Бурятии первым ребёнком 2024 года стала девочка
Общество, 16.01.2024
Она родилась в семье жителей Сосново-Озёрского
Легкоатлеты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Легкоатлеты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, 16.01.2024
Соревнования проходили в конце прошлой недели
В Бурятии ввели новую субсидию для фермеров
В Бурятии ввели новую субсидию для фермеров
Общество, 16.01.2024
Поддержка коснётся откорма скота на убой
Умерщвлением 18 собак в Улан-Удэ заинтересовался Россельхознадзор
Умерщвлением 18 собак в Улан-Удэ заинтересовался Россельхознадзор
Общество, 16.01.2024
При усыплении животных не оформили необходимые документы
В Улан-Удэ увековечат память героев СВО
В Улан-Удэ увековечат память героев СВО
Общество, 16.01.2024
Власти уже определились с местом для будущего монумента
В Бурятию поступили 70 новых автобусов
В Бурятию поступили 70 новых автобусов
Общество, 16.01.2024
Их закупили на средства казначейского кредита
В Улан-Удэ возле мусорных баков выбросили чьи-то останки
В Улан-Удэ возле мусорных баков выбросили чьи-то останки
Общество, 16.01.2024
Спустя несколько дней они таинственно исчезли
В столице Бурятии не жалуют бездетных сотрудников
В столице Бурятии не жалуют бездетных сотрудников
Общество, 16.01.2024
Предпочтение отдают улан-удэнцам, уже ставшим родителями 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^