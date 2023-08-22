В Бурятии разыграли медали турнира «Будущее России»

На турнир собрались 100 молодых спортсменов из пяти регионов



В Бурятии завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Будущее России». Соревнования проходили среди юношей и девочек до 13 лет.



Медали турнира разыграли порядка 100 юных спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области, Якутии, Оренбургской области и Бурятии. Сборная Бурятии завоевала пять медалей – две золотые, две серебряные и одна бронзовая.



- Календарь у спортсменов в настольном теннисе весьма насыщенный. Каждое соревнование - это прежде всего не только борьба за медали, это обмен накопленным опытом, возможность показать свою игру и оценить свои силы и возможности, - отметили министр спорта Бурятии Иван Козырев.



Победители и призёры соревнований получили грамоты, медали и денежные призы.

