На турнир собрались 100 молодых спортсменов из пяти регионов
В Бурятии завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Будущее России». Соревнования проходили среди юношей и девочек до 13 лет.
Медали турнира разыграли порядка 100 юных спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области, Якутии, Оренбургской области и Бурятии. Сборная Бурятии завоевала пять медалей – две золотые, две серебряные и одна бронзовая.
- Календарь у спортсменов в настольном теннисе весьма насыщенный. Каждое соревнование - это прежде всего не только борьба за медали, это обмен накопленным опытом, возможность показать свою игру и оценить свои силы и возможности, - отметили министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Победители и призёры соревнований получили грамоты, медали и денежные призы.
В Бурятии разыграли медали турнира «Будущее России»
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