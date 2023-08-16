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В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова

В Забайкалье развернётся выставка Никаса Сафронова
Общество,  Фото:screenshot
Посетители увидят «Осень впечатлений»

В Забайкальском краевом художественном музее пройдёт выставка народного художника России, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Осень впечатлений» (6+). Посмотреть на работы именитого художника можно будет с 18 августа и до 8 октября.

- Выставка познакомит с работами Никаса Сафронова, выполненными в собственном направлении Dream Vision, технически опирающимся на классическую живопись, и активно использующее не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные ощущения. Архитектурные пейзажи всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола башен, - рассказали в музее.

На выставке будет представлено более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край выставка художники

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