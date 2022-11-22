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Фильм об Улан-Удэ перевели на бурятский язык

Фильм об Улан-Удэ перевели на бурятский язык
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике реализуется проект по дубляжу фильмов

23 ноября в столице Бурятии состоится презентация цикла из четырёх фильмов «Улан-Удэ, я люблю тебя» (6+) с дубляжом на бурятском языке. Её проведут в кинозале ТРЦ «Пионер 2».

Лента расскажет о жизни горожан, об их простых и знакомых всем историях. Героев фильма объединяет любовь к родному городу.

Цикл фильмов озвучила группа энтузиастов: Буянто Нимаев - студент Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Наранги Цыбикова – студентка Бурятского государственного университета, Алтана Б. – ученица 11 класса СОШ №40, Хэшэгтэ Б. – ученик 8 класса республиканского национального лицея-интерната №1.

Монтаж осуществил Алдар Очиров. Перевёл текста с русского языка на бурятский заслуженный работник культуры РФ Николай Шабаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Улан-Удэ бурятский язык фильм кино

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