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В Бурятии построят центр активного долголетия

В Бурятии построят центр активного долголетия
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
В реализации проекта примет участие корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

В Бурятии будет создан центр активного долголетия для пожилых людей и инвалидов. Меморандум о взаимодействии при реализации инвестпроекта подписан на Восточном экономическом форуме между правительством республики, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ООО «Забота».

Заместитель генерального директора корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев рассказал, что стоимость проекта оценивается в сумму 277,3 млн рублей. В рамках своих полномочий корпорация окажет проекту информационную, методическую поддержку, а также содействие в привлечении инвестиций.

- Центр активного долголетия призван обеспечивать социально-оздоровительные запросы пожилых людей. Жители Бурятии смогут заниматься в центре активного долголетия физкультурой, танцами, посещать лекции по здоровью с привлечением тренеров, экспертов и специалистов здравоохранения, обучаться компьютерной грамотности. Новый центр поможет снизить уровень социальной изоляции пожилых людей, - прокомментировала директор общества с ограниченной ответственностью «Забота» Татьяна Дегтярёва.

Новый объект площадью 4200 кв. м рассчитан на 100 койко-мест и будет предоставлять полный цикл услуг социального обслуживания населения. Работа центра позволит создать в Улан-Удэ 22 новых рабочих места. Первую очередь центра активного долголетия планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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