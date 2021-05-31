Бурятский лама дал советы выпускникам для успешной сдачи экзаменов

Настоятель дацана предложил возродить традицию курумканских бурят



В Бурятии лама дал советы, как успешно сдать выпускникам ЕГЭ. Во время прямого эфира, запись которого сейчас доступна в соцсети, настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что школьники уже приходили к нему на приём. Выпускники просили благословения, чтобы он помолился за хорошую сдачу ими экзаменов.



- Раньше курумканские буряты имели такую традицию. Накануне экзаменов родители вместе с выпускником готовились, конечно же, к экзаменам, а также готовили небольшие подношения: печенюшку, конфету, благовония, сэмэлгэ – ленточки, или хадак. Всё это приготавливалось, и рано утром выпускник – в шесть утра вставал - шёл на аршан, на «Гутарку». Выпускник делал небольшие подношения, повязывал хадак или сэмэлгэ, зажигал благовония и мысленно, про себя, просил благословения у местных божеств, духов, чтобы хорошо сдать экзамены. После этого он обязательно совершал омовение, умывал лицо. Я думаю, что эта традиция практически забылась, но думаю, традиция очень хорошая, полезная, - отметил настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).



- Определённые позитивные моменты в этом есть, определённая польза, конечно, должна быть - я в этом абсолютно уверен, поэтому думаю, что такую традицию стоит возродить не только курумканским бурятам, - добавил настоятель дацана.



Людям, проживающим в сельской местности, можно сходить на свой местный аршан, поскольку «они также обладают такими же свойствами и такой же силой благословения», заявил Еши Намжил лама.



- А если святые источники недоступны, думаю, что можно взять аршан с дацанов. Его можно будет заготовить с вечера, рано утром встать, перед алтарём перед Буддой – особенно перед Буддой Манджушри – помолиться, попросить благословения, силы. И этим аршаном совершить небольшое ритуальное омовение, то есть очистить свою голову, лицо, - продолжил Еши Намжил лама.



Если же аршан из дацана недоступен, то можно перед сдачей экзамена почитать специальную мантру и сделать омовение обычной водой, дал следующий совет лама.



- Мантра известная, укрепляет память расширяет возможности, свойства памяти, также способствует появлению, порождению, раскрытию мудрости, способствует изучению языков, постижению наук, искусств и т.д., - объяснил лама.



В конце записи он прочитал молитву – обращение к Будде Манджушри – и мантру.

