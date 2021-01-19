На Крещение в Бурятии до -43

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике сохранится ветреная погода



По данным Бурятского Гидрометцентра, 19 января по республике местами небольшой снег. Ветер восточный, с переходом днём на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с, позёмка. Температура ночью -24, -29, местами -14, -19, по северным районам -33, -38, местами до -43, днём -13, -18, местами по южной половине -4, -9, по северной половине до -28.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -24, -26, днём -14, -16.

