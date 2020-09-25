Улан-удэнка претендует на два миллиона и титул «Мисс Офис»

В числе приглашённых гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.











24-летняя улан-удэнка Юлия Дмитриева прошла кастинг и борется за выход в финал 11-го международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020». Юлия стала единственной представительницей Бурятии, допущенной к голосованию на сайте конкурса.Голосование стартовало сегодня, 25 сентября и продлится до 15 октября. Из 113 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти красавицы получат возможность представить свой город или страну в финале конкурса. Победительница получит титул «Мисс Офис-2020», роскошную непереходящую корону, два миллиона рублей и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».Юлия Дмитриева трудится в комитете городского хозяйства, она специалист по работе с обращениями граждан.- Идея «Мисс Офис» состоит в том, чтобы показать, что офисная сотрудница – это не про тонны бумаг и бесконечные отчёты, а про женскую красоту, деловые, человеческие качества и интеллект. Было подано более 32 тысяч заявок на участие, из них отобрано 113 полуфиналисток, в числе которых я, - рассказала «Байкал-Daily» Юлия. – В финал пройдут 30 участниц, которые наберут наибольшее количество голосов в ходе зрительского голосования. Только благодаря вашей активности у меня есть шанс попасть в заветную тридцатку и с гордостью представить нашу республику и комитет. Верю в сплочённый дух земляков.Чтобы поддержать девушку из Бурятии, необходимо проголосовать на сайте конкурса. Для этого нужно перейти в раздел «Участницы» и найти профайл Юлии Дмитриевой. Необходимо кликнуть «голосовать» и следовать инструкции в окошке. Голосовать можно один раз в сутки с одного IP-адреса.После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и пять – по усмотрению оргкомитета. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис – 2020», которое состоится 21 ноября в Москве.Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За 11 лет в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц; состоялось 150 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 миллионов человек.