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Бурятский оперный театр отказался от выступления в Москве

Бурятский оперный театр отказался от выступления в Москве
Общество,  Фото:БГАТОиБ
Решение представителям театра далось непросто

Бурятский театр оперы и балета вынужден отказаться от приглашения открыть афишу московского фестиваля «Видеть музыку» по соображениям санитарной безопасности. Поездка в Москву коллективом порядка двух сотен человек в условиях текущей эпидемиологической ситуации была признана рискованной и нецелесообразной, сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

В рамках ежегодного фестиваля «Видеть музыку», организуемого Ассоциацией музыкальных театров России, Бурятский театр оперы и балета планировал показать балет «Талисман» и премьерную оперу «Травиата».

- Решение далось непросто. Было бы здорово открыть сезон после такой длительной паузы премьерным спектаклем в столице, но мы ещё летом после возобновления репетиций в театре объявили свой основной принцип: главное здоровье и безопасность наших артистов и зрителей. По тем же причинам, увы, были вынуждены также отказаться от обменных гастролей с Астраханским театром оперы и балета. Будем на своей сцене продолжать готовить все запланированные на 81-й сезон премьеры, и надеяться, что возможность представить их нашим зрителям представится, как можно скорее, - отметила директор театра Эржена Жамбалова.

Ранее Бурятский оперный театр дважды принимал участие в крупнейшем фестивале ведущих музыкальных театров страны, который Ассоциация музыкальных театров России пятый год проводит при поддержке министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов. В рамках первого фестиваля «Видеть музыку» в 2016 году Бурятский театр давал на новой сцене Большого театра оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Через год на втором фестивале «Видеть музыку» артисты из Бурятии представили столичной публике балет «Красавица Ангара» композиторов Льва Книппера и Бау Ямпилова и оперу «Бал-маскарад» Джузеппе Верди.

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