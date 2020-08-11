В Иркутске зоогалерея вылечила удода

У птицы было сломано крыло
В Иркутской зоогалерее выходили удода. Привезли его из окрестностей посёлка Мамоны. У птицы было сломано крыло, и она чудом не стала добычей хищников.
Хотя для полноценного приюта, как было раньше в ЦПКиО, у зоогалереи сейчас нет ни места, ни средств, ни других возможностей, этому пациенту отказать в приёме «рука не поднялась». Ну, а дальше началось самое сложное – доказать новому постояльцу что человек не враг, а источник пищи, поскольку удод – одно из сложнейших животных в содержании, точнее в приучении к жизни в неволе. Однако у работников галереи это получилось.
фото Иркутской зоогалереи
Сейчас они размышляют над тем, как показать птицу посетителям, чтобы не сделать удоду ещё хуже, чем было изначально. Но такой экземпляр стоит того, чтобы на него посмотрели люди. Так как удода в природе редко кто имел удовольствие рассмотреть вживую и вблизи. Птица не столько редкая, сколько осторожная. С человеком предпочитает в контакт не вступать, скрываясь при первых намёках на приближение. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской зоогалереи.
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