Улан-удэнцы зажгли в окнах фонарики в честь Дня Победы

День Победы завершился в Улан-Удэ акцией «Фонарики Победы». 9 мая в 21.50 часов горожан просили выключить в домах свет и зажечь на подоконнике свечу или фонарик в память о тех, кто сражался в годы Великой Отечественной воды. Так улан-удэнцы смогли объединиться ради памяти и благодарности участникам войны и труженикам тыла.
К акции присоединились жители многих домов столицы Бурятии. Они использовали свечки, бытовые фонарики, фонарики смартфонов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году на День Победы прошли несколько новых массовых акций, запущенных из-за режима самоизоляции. Это «Окна Победы», когда горожане украшали свои окна и балконы праздничной символикой и пение песни «День Победы» с балконов.
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