 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Мая

09 Мая

08 Мая

Популярное

Улан-удэнцы зажгли в окнах фонарики в честь Дня Победы

Улан-удэнцы зажгли в окнах фонарики в честь Дня Победы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычной памятной акцией завершилось празднование 75-летие Победы

День Победы завершился в Улан-Удэ акцией «Фонарики Победы». 9 мая в 21.50 часов горожан просили выключить в домах свет и зажечь на подоконнике свечу или фонарик в память о тех, кто сражался в годы Великой Отечественной воды. Так улан-удэнцы смогли объединиться ради памяти и благодарности участникам войны и труженикам тыла.

К акции присоединились жители многих домов столицы Бурятии. Они использовали свечки, бытовые фонарики, фонарики смартфонов.




Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году на День Победы прошли несколько новых массовых акций, запущенных из-за режима самоизоляции. Это «Окна Победы», когда горожане украшали свои окна и балконы праздничной символикой и пение песни «День Победы» с балконов.

Читайте также:

Мэдэгма Доржиева пошутила, что её единственными зрителями были три бомжа

В Улан-Удэ юные тхэквондисты и их родители отжались почти три тысячи раз

На стене дома в Улан-Удэ появилось огромное граффити «Комбат»

Алексей Цыденов спел на бурятском языке «День Победы»

В Улан-Удэ отметили 75-й день Победы. Фоторепортаж

В Улан-Удэ военные готовятся к салюту. Фото

Жители Бурятии участвуют в «Бессмертном полку» онлайн

Улан-удэнцы украсили окна и балконы в честь Дня Победы. Фото

Цветы, Знамя Победы и истребители: В Улан-Удэ отмечают День Победы

Фото, видео: «Фронтовые бригады» дают концерты во дворах Улан-Удэ

По Улан-Удэ прошёл парад оркестров. Фоторепортаж

Студенты Улан-Удэ в составе тысячи музыкантов спели «День Победы»

В Улан-Удэ дан старт празднованию 75-летия Победы. Фоторепортаж

Жители Бурятии устанавливают рекорд Победы по отжиманиям. Видео

День Победы 75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы зажгли в окнах фонарики в честь Дня Победы
Улан-удэнцы зажгли в окнах фонарики в честь Дня Победы
Общество, 10.05.2020
Необычной памятной акцией завершилось празднование 75-летие Победы
Ограничительные мероприятия в Бурятии продлили до 31 мая
Ограничительные мероприятия в Бурятии продлили до 31 мая
Общество, 10.05.2020
Режим самоизоляции продлён, но по-прежнему касается не всех предприятий
Мэдэгма Доржиева пошутила, что её единственными зрителями были три бомжа
Мэдэгма Доржиева пошутила, что её единственными зрителями были три бомжа
Общество, 09.05.2020
Улан-удэнцы пели сегодня песню «День Победы» на балконах. ВИДЕО
В Улан-Удэ юные тхэквондисты и их родители отжались почти три тысячи раз
В Улан-Удэ юные тхэквондисты и их родители отжались почти три тысячи раз
Общество, 09.05.2020
Самому юному участнику акции «Рекорд Победы» четыре года. ВИДЕО
На стене дома в Улан-Удэ появилось огромное граффити «Комбат»
На стене дома в Улан-Удэ появилось огромное граффити «Комбат»
Общество, 09.05.2020
Известное фронтовое фото «Комбат» в стиле граффити создали стене дома на улице Смолина

В Улан-Удэ отметили 75-й день Победы. Фоторепортаж
В Улан-Удэ отметили 75-й день Победы. Фоторепортаж
Общество, 09.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Мемориала Победы, где прошли торжества в честь Дня Победы
В Улан-Удэ военные готовятся к салюту. Фото
В Улан-Удэ военные готовятся к салюту. Фото
Общество, 09.05.2020
На острове Комсомольский кипит подготовка к вечернему артиллерийскому салюту
Жители Бурятии участвуют в «Бессмертном полку» онлайн
Жители Бурятии участвуют в «Бессмертном полку» онлайн
Общество, 09.05.2020
Жители республики делятся фотографиями ветеранов на официальных сайтах акции и в соцсетях
Бурятия в топ-12 регионов по охвату исследованиями на COVID-19
Бурятия в топ-12 регионов по охвату исследованиями на COVID-19
Общество, 09.05.2020
Об этом заявил главный санитарный врач Бурятии
«Продержаться во что бы то ни стало»: О Герое Советского Союза Осипе Денисове
«Продержаться во что бы то ни стало»: О Герое Советского Союза Осипе Денисове
Общество, 09.05.2020
Осип Денисов принимал участие в боях на Сталинградском, Калининском, Северо-Западном, Прибалтийском фронтах

Улан-удэнцы украсили окна и балконы в честь Дня Победы. Фото
Улан-удэнцы украсили окна и балконы в честь Дня Победы. Фото
Общество, 09.05.2020
Белые голуби, флаги и портреты ветеранов – улан-удэнцы активно включились в акцию «Окна Победы»
Цветы, Знамя Победы и истребители: В Улан-Удэ отмечают День Победы
Цветы, Знамя Победы и истребители: В Улан-Удэ отмечают День Победы
Общество, 09.05.2020
Утром на Мемориале Победы состоялась церемония возложения цветов и венков без скопления зрителей
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» поздравило ветеранов
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» поздравило ветеранов
Общество, 09.05.2020
На федеральных трассах появились баннеры в честь Дня Победы
Фото, видео: «Фронтовые бригады» дают концерты во дворах Улан-Удэ
Фото, видео: «Фронтовые бригады» дают концерты во дворах Улан-Удэ
Общество, 09.05.2020
«Фронтовые бригады» поздравляют ветеранов под их окнами
По Улан-Удэ прошёл парад оркестров. Фоторепортаж
По Улан-Удэ прошёл парад оркестров. Фоторепортаж
Общество, 09.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада оркестров, прошедшего по центру города

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^