Студенты Улан-Удэ в составе тысячи музыкантов спели «День Победы»









В этом уникальном проекте участвовали также студенты 1- 4 курсов Колледжа искусств из Улан-Удэ, обучающиеся по специальностям «Вокальное искусство» и «Хоровое дирижирование». Это Базаржапов Баясхалан, Дементьева Валентина, Комогорцева Анастасия, Мордовская Диана, Надмитов Надмит, Овчинников Алексей, Филиппова Дарья, Цыденова Адиса.



- Студенты Колледжа искусств записали свои партии заранее. Материал был соединён 7 мая под руководством Юрия Башмета, - сообщили в минкультуры Бурятии.



Руководил исполнением сам Юрий Башмет.



- Лично для меня 9 мая - один из самых дорогих и важных праздников, - цитирует маэстро «Российская газета». - Потому что он одновременно личный - у меня дед воевал, и я уверен, что просто в каждой семье в нашей стране есть кто-то, кто прошел через войну. И одновременно это по-настоящему общий всенародный праздник, такая настоящая всеобщая радость, которую я помню с детства, и которая нас всех объединяет. Это именно наш праздник.



Колледж искусств имени Чайковского (Улан-Удэ) принял участие в международном проекте под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета, посвящённом 75-летнему юбилею Великой Победы.Знаменитая песня «День Победы» прозвучала в исполнении тысячи человек из разных регионов России: это 314 молодых музыкантов из 14 городов (участников всероссийского юношеского симфонического оркестра, юношеских и молодёжных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета) и около 600 певцов из 27 молодёжных и студенческих хоровых коллективов из 17 российских регионов, а также артисты из Минска (Беларусь) и Нур-Султана (Казахстан).