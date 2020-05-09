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Мэдэгма Доржиева пошутила, что её единственными зрителями были три бомжа

Мэдэгма Доржиева пошутила, что её единственными зрителями были три бомжа
Общество, 
Улан-удэнцы пели сегодня песню «День Победы» на балконах. ВИДЕО

9 мая в 19 часов многие улан-удэнцы вышли на балконы, чтобы присоединиться ко всероссийской акции и спеть песню «День Победы». Многие выходили на балконы целыми семьями.

Участниками акции стали, например, артисты Бурятского национального театра песни и танца «Байкал». Даба и Анастасия Дашинорбоевы, народный артист Бурятии и заслуженная артистка Бурятии, вместе с детьми надели белые рубашки и пилотки. Народная артистка Бурятии Сэдэб Банчикова также была «в образе». Также приняла участие народная артистка Бурятии Цыпилма Аюшеева.



Бурятская певица Мэдэгма Доржиева также спела «День Победы». Одновременно она вела прямой эфир в Instagram. В один момент показала своим подписчикам группу маргинальных личностей во дворе.

- Похоже, эти три бомжа – мои зрители. Единственные, - смеясь, сказала певица.



К слову, «День Победы», да ещё и на бурятском языке спел глава Бурятии Алексей Цыденов. Правда, не на балконе, а в студии заранее. Клипом он поделился сегодня.

Инициатива отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы» всей страной в 19 часов, принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Ранее не исключил, что также присоединится к этой акции, и президент Владимир Путин. «По крайней мере, душой и сердцем буду вместе с вами», - обещал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одной массовой акцией, которую организовали из-за режима самоизоляции, стали «Окна Победы». Улан-удэнцы украсили свои окна и балконы праздничной символикой и фотографиями своих близких-ветеранов, уже ушедших из жизни.

«Бессмертный полк» в этом году состоялся онлайн.

Фоторепортаж с единственных торжеств, которые прошли на Мемориале Победы, можно посмотреть по ссылке
День Победы певцы музыканты
 
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