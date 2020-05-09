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На стене дома в Улан-Удэ появилось огромное граффити «Комбат»

На стене дома в Улан-Удэ появилось огромное граффити «Комбат»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Известное фронтовое фото «Комбат» в стиле граффити создали стене дома на улице Смолина

Молодые улан-удэнские художники необычным способом поздравили горожан с 75-летием Великой Победы. Они нарисовали на торце жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии «Комбат» советского фотографа Макса Альперта. Полотно создано в стиле граффити с победной символикой.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с художниками, отметив, что к выбору рисунка они подошли ответственно.

– Они выбрали репродукцию фотографии нашего советского фотографа Макса Альперта «Комбат». Она трогает сердце. Сегодня администрации города и ребята арт-пространства «Точка» начали взаимодействовать более тесно. Сейчас по моему поручению вносятся изменения в правила благоустройства города Улан-Удэ, которые позволяют теперь наносить граффити. Мы определяем точки, эскизы, вместе согласовываем их. Я уверен, что наши горожане увидят ещё много интересных арт-объектов в нашем городе. Улан-Удэ станет ярче и креативнее, –высказался мэр. 



Ранее райтеры обратились к Игорю Шутенкову с просьбой поддержать реализацию социального проекта «Бурятия в красках». Администрация города откликнулась на идею художников и это первый рисунок, который появился в рамках проекта.

– Мы решили подчеркнуть ту эпоху, поэтому выбрали одну из самых известных работ времён Великой Отечественной войны. Начали вчера работать. У нас полная команда – шесть человек. Вчера мы втроём подготовили стену, закатали фон. Сегодня с самого утра рисуем, будем прорабатывать мелкие детали. За день должны успеть. Это место выбрали, потому что оно проходимое и не слишком большое, – сообщил инициатор проекта, председатель региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры Валентин Мокрий. 



Ещё девять рисунков с военной тематикой появятся на улицах Ленина, Смолина, Каландаришвили и т.д.

В рамках социального проекта «Бурятия в красках» на 2020 год, помимо девяти рисунков с военной тематикой, запланировано ещё оформление нескольких фасадов многоэтажных жилых домов, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ. 
граффити День Победы 75 лет Победы
 
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