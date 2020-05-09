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Алексей Цыденов спел на бурятском языке «День Победы»

Алексей Цыденов спел на бурятском языке «День Победы»
Власть, 
9 мая глава Бурятии потряс пользователей клипом, в котором запел на бурятском языке

9 мая, в день празднования Дня Победы, на странице главы Бурятии Алексея Цыденова в Instagram появилось необычное видео. В клипе глава сам поёт песню «День Победы», да ещё и на бурятском языке. Вместе с Алексеем Цыденовым спел также известный певец Чингис Раднаев. Записывалась песня в студии заранее, в видео также показаны кадры с празднования Дня Победы прошлых лет в Улан-Удэ.



Пользователи в комментариях признаются, что не ожидали от Алексея Цыденова исполнения на таком хорошем уровне. Видео активно набирает лайки. В комментариях одобрительные отзывы, вроде «Красавчег».

«Очень трогательно и красиво. Неожиданно и очень приятно, что наш Глава Республики так хорошо поёт», «Браво, Алексей Самбуевич Вы просто Агонь и Дорогой Чингис Раднаев Вы как всегда безупречны», «Очень достойное исполнение», «Как хорошо вы поёте», «Трогательно», «Красиво спели», «Супер», «Великолепно», отзываются комментаторы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале Алексей Цыденов, поздравляя жителей с Сагаалганом, говорил на бурятском языке. Сам он давно признавался, что бурятский язык ему ещё нужно специально учить.

День Победы в этом году в Улан-Удэ прошёл без массовых гуляний и таких знаковых событий, как парад и «Бессмертный полк». Лишь состоялись недлительные торжества на Мемориале Победы, где возложили венки и развернули Знамя Победы. В небе над городом пролетели истребители. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке. Также утром по центру города прошёл парад двух оркестров.

глава Бурятии Алексей Цыденов День Победы
 
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