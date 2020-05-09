Жители Бурятии участвуют в «Бессмертном полку» онлайн





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Хандажапович Раднаев (@alexey_radnaev) 8 Май 2020 в 11:15 PDT



О своей прабабушке – труженице тыла – рассказала Дина Замалиева, супруга скончавшегося от рака известного режиссёра Евгения Замалиева.



- Моя прабабушка Семёнова Екатерина Николаевна, труженица тыла дожила до 84 лет. Не имела наград и орденов, но она для меня – пример стойкости и оптимизма. Она была сиротой, в годы войны на себе таскала пудовые мешки, надорвалась. Но до последнего времени была весёлой, трудолюбивой. Никогда не плакала. В кармашке её фартука всегда была припасена конфетка для меня, - поделилась участница «Бессмертного полка». О своей прабабушке – труженице тыла – рассказала Дина Замалиева, супруга скончавшегося от рака известного режиссёра Евгения Замалиева.- Моя прабабушка Семёнова Екатерина Николаевна, труженица тыла дожила до 84 лет. Не имела наград и орденов, но она для меня – пример стойкости и оптимизма. Она была сиротой, в годы войны на себе таскала пудовые мешки, надорвалась. Но до последнего времени была весёлой, трудолюбивой. Никогда не плакала. В кармашке её фартука всегда была припасена конфетка для меня, - поделилась участница «Бессмертного полка».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Учусь справляться со стрессом (@dina_zamali) 8 Май 2020 в 8:10 PDT



Также к онлайн-шествию в честь ветеранов присоединился бизнесмен Вадим Бредний.



- Мы вспоминаем наших дедов, поздравили участников и ветеранов войны, поём военные песни, особенно ярко – «День Победы». В каждой семье есть свои Герои этой войны. Мой дед-орденоносец Иван Петрович Мордован также воевал и геройски освобождал Севастополь, - поделился Вадим Бредний. Также к онлайн-шествию в честь ветеранов присоединился бизнесмен Вадим Бредний.- Мы вспоминаем наших дедов, поздравили участников и ветеранов войны, поём военные песни, особенно ярко – «День Победы». В каждой семье есть свои Герои этой войны. Мой дед-орденоносец Иван Петрович Мордован также воевал и геройски освобождал Севастополь, - поделился Вадим Бредний.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Бредний (@vvbredniy) 8 Май 2020 в 8:31 PDT



Фотографию деда-ветерана выложил также ведущий и КВНщик Илья Иванов.



- Мой дедушка! Моя гордость! Я помню, и мои дети будут помнить, знать! – подписал фото Илья. Фотографию деда-ветерана выложил также ведущий и КВНщик Илья Иванов.- Мой дедушка! Моя гордость! Я помню, и мои дети будут помнить, знать! – подписал фото Илья.





В этом году в связи с ситуацией с коронавирусом акцию «Бессмертный полк» было решено проводить в стране в режиме онлайн. В России онлайн-шествие «Бессмертного полка» началось сегодня в два часа ночи по московскому времени и продолжается до сих пор. В акции принимают участие и жители Бурятии.Всего на участие в «Бессмертном полку» организаторам прислано 2,5 миллионов заявок. Приём заявок закончится 9 мая в 15.00 по московскому времени.Но технические возможности не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день – а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади, отмечают организаторы.Шествие можно посмотреть на сайте Бессмертного полка России, Международного Бессмертного полка, на сайтах онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, Ivi.ru, также увидеть шествие можно будет в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.Кроме того акция «Бессмертный полк» в республике идёт на портале «Гордость Бурятии». Там размещены тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны – уроженцев Бурятии, мужественно сражавшихся за мирное небо. Потомки с гордостью рассказывают о подвигах своих Героев-фронтовиков и самоотверженной работе тружеников тыла.Также жители Бурятии размещают фотографии ветеранов в соцсетях.Так о своём дедушке, которому в этом году исполнилось 96 лет, рассказал танцор и ведущий Алексей Раднаев.- Наш дед Эрдыниев Бато Монголович – ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в 1924 году в селе Баянгол Баргузинского района. Когда ему было 19 лет, его призвали в армию. С 1943-1948 участвовал в боевых действиях на Восточном фронте. 5 лет он служил стрелком сначала в 52-м кавалерийском полку, затем 53-м танковом полку. Награждён орденом «Великой Отечественной войны 2 степени», «Медалью Жукова», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. После демобилизации продолжил трудовую деятельность в колхозе имени Карла Маркса. До выхода на заслуженный отдых работал строителем в колхозе «Улюнский». Работая на разных работах дед неоднократно поощрялся премиями, награждался грамотами. Живой свидетель событий 80-летней давности, - написал артист.