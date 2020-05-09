Жители Бурятии участвуют в «Бессмертном полку» онлайн

В этом году в связи с ситуацией с коронавирусом акцию «Бессмертный полк» было решено проводить в стране в режиме онлайн. В России онлайн-шествие «Бессмертного полка» началось сегодня в два часа ночи по московскому времени и продолжается до сих пор. В акции принимают участие и жители Бурятии.
Всего на участие в «Бессмертном полку» организаторам прислано 2,5 миллионов заявок. Приём заявок закончится 9 мая в 15.00 по московскому времени.
Но технические возможности не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день – а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади, отмечают организаторы.
Шествие можно посмотреть на сайте Бессмертного полка России, Международного Бессмертного полка, на сайтах онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, Ivi.ru, также увидеть шествие можно будет в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.
Кроме того акция «Бессмертный полк» в республике идёт на портале «Гордость Бурятии». Там размещены тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны – уроженцев Бурятии, мужественно сражавшихся за мирное небо. Потомки с гордостью рассказывают о подвигах своих Героев-фронтовиков и самоотверженной работе тружеников тыла.
Также жители Бурятии размещают фотографии ветеранов в соцсетях.
Так о своём дедушке, которому в этом году исполнилось 96 лет, рассказал танцор и ведущий Алексей Раднаев.
- Наш дед Эрдыниев Бато Монголович – ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в 1924 году в селе Баянгол Баргузинского района. Когда ему было 19 лет, его призвали в армию. С 1943-1948 участвовал в боевых действиях на Восточном фронте. 5 лет он служил стрелком сначала в 52-м кавалерийском полку, затем 53-м танковом полку. Награждён орденом «Великой Отечественной войны 2 степени», «Медалью Жукова», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. После демобилизации продолжил трудовую деятельность в колхозе имени Карла Маркса. До выхода на заслуженный отдых работал строителем в колхозе «Улюнский». Работая на разных работах дед неоднократно поощрялся премиями, награждался грамотами. Живой свидетель событий 80-летней давности, - написал артист.
О своей прабабушке – труженице тыла – рассказала Дина Замалиева, супруга скончавшегося от рака известного режиссёра Евгения Замалиева.
- Моя прабабушка Семёнова Екатерина Николаевна, труженица тыла дожила до 84 лет. Не имела наград и орденов, но она для меня – пример стойкости и оптимизма. Она была сиротой, в годы войны на себе таскала пудовые мешки, надорвалась. Но до последнего времени была весёлой, трудолюбивой. Никогда не плакала. В кармашке её фартука всегда была припасена конфетка для меня, - поделилась участница «Бессмертного полка».
Также к онлайн-шествию в честь ветеранов присоединился бизнесмен Вадим Бредний.
- Мы вспоминаем наших дедов, поздравили участников и ветеранов войны, поём военные песни, особенно ярко – «День Победы». В каждой семье есть свои Герои этой войны. Мой дед-орденоносец Иван Петрович Мордован также воевал и геройски освобождал Севастополь, - поделился Вадим Бредний.
Фотографию деда-ветерана выложил также ведущий и КВНщик Илья Иванов.
- Мой дедушка! Моя гордость! Я помню, и мои дети будут помнить, знать! – подписал фото Илья.