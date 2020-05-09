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В Улан-Удэ отметили 75-й день Победы. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Мемориала Победы, где прошли торжества в честь Дня Победы 

«Байкал-Daily» уже сообщал о том, как прошла единственная торжественная часть празднования 75-й годовщины Победы. Утром по центру Улан-Удэ прошёлся парад муниципального и духового оркестров.

Затем возложили гирлянду к памятнику Константина Рокоссовского. Была объявлена минута молчания. После состоялось возложение венков к Мемориалу Победы. Участие в ней приняли военные и первые лица города и Бурятии. Члены реготделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» развернули в парке Знамя Победы. Над городом на низкой высоте пролетели четыре истребителя СУ-30СМ. Подробнее о том, как всё прошло, - по ссылке.

Весь день идут различные онлайн-концерты. Состоятся также массовые акции, безопасные во время режима самоизоляции, вроде исполнения песни «День Победы» с балконов.

Вечером горожанам предлагают присоединиться к акции «Фонарики Победы», выключив свет и поставив на подоконник горящую свечу или фонарик. Так будет почтена память о погибших воинах и мирных жителях. 

Завершится День Победы в Улан-Удэ салютом от военных на острове Комсомольский. 

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День Победы 75 лет Победы
 
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