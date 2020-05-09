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Цветы, Знамя Победы и истребители: В Улан-Удэ отмечают День Победы

Цветы, Знамя Победы и истребители: В Улан-Удэ отмечают День Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром на Мемориале Победы состоялась церемония возложения цветов и венков без скопления людей

Сегодня, 9 мая, в столице Бурятии отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Масштабные празднования из-за коронавируса отменены, однако утром состоялись традиционные мероприятия – церемония выставления почётного караула и возложение цветов и венков на Мемориале Победы.

В 9 утра муниципальный концертный духовой оркестр торжественным маршем прошёл по проспекту Победы. Военный духовой оркестр начал шествие с площади Комсомольская, прошёл по Проспекту 50-летия Октября до Мемориала Победы.

Церемонии обошлись без скопления людей, и, конечно, без ветеранов, которые входят в группы риска. Присутствовали военные, официальные лица, волонтёры и журналисты. Случайные прохожие останавливались, но смотрели издалека и старались держать дистанцию.

Синоптики обещали в праздничный день ветер и даже снег, однако в 10 утра, когда к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому возложили гирлянду, палило солнце. Именно Рокоссовский командовал парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года, а его воинский путь начинался в Бурятии.

Затем прозвучал государственный гимн и в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

В торжественной церемонии возложения цветов Вечному огню участвовали официальные лица правительства Бурятии, Народного Хурала республики, администрации Улан-Удэ, военнослужащие и ведомства.

Силами «Волонтёров Победы» и общества «Боевое братство» у Мемориала было развёрнуто Знамя Победы, которое является обязательным символом Победы советского народа и его вооружённых сил над фашистской Германией в войне 1941-1945 годов. 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советские воины водрузили Знамя Победы на крыше горящего здания Рейхстага в Берлине – это стало символом окончания Великой Отечественной войны.

В 11 утра, вместо традиционного парада Победы, над Улан-Удэ пролетели истребители – центральной точкой показа стал Мемориал Победы. Полёт посвятили 75-летию Победы и всем не вернувшимся с боёв.

Группа из четырёх боевых истребителей СУ-30СМ пролетела быстро на низкой высоте. Управляли авиационной техникой генералы боевых действий, за мужество и отвагу, проявленные в боях, офицеры заслуженно отмечены и удостоены государственных наград.

Истребителем СУ-30СМ с бортовым номером 16 управлял майор Артём Расколов, командир воздушного судна с бортовым номером 18 - капитан Алексей Резицкий, судном с бортовым номером 23 управлял майор Юрий Балашов, истребителем с бортовым номером 24 управлял капитан Евгений Ковальчук.

Воздушное судно СУ-30СМ предназначено для уничтожения воздушных целей днём и ночью, для контроля воздушного пространства и ведения разведки, уничтожения наземных целей и морских объектов. Максимальная скорость полёта истребителей составляет 2127 км в час.

Так, полётом истребителей завершились утренние мероприятия. Военные и официальные лица возложили цветы Вечному огню, улан-удэнцы фотографировались у Мемориала.

Жителей Бурятии с Днём Победы поздравил глава республики Алексей Цыденов.

- Я уверен, что праздник в душе и праздник с нами, чтобы ни было – праздник с нами останется. Мы сегодня его проведём, вспомним наших героев. У нас в республике 120 тысяч человек ушли на фронт, 43 Героя Советского Союза, 12 кавалеров ордена Славы, у нас очень много заслуженных людей. Сегодня идёт акция «Бессмертный полк онлайн» - на сайте «Гордость Бурятии», на сайтах телеканалов, просто на страничках людей - выставлены фотографии и истории родных и близких, которые прошли через войну – с их историями и заслугами. Конечно, это такой всплеск внимания, который нужен, чтобы наши дети видели. Сейчас немного другое отношение людей к истории. Кажется, для нас война ближе, чем для наших детей. Поэтому, хотя бы раз в год, нужно напомнить нашему молодому поколению, как достигалась Победа, как мы пришли к этой жизни – свободной и независимой. С праздником! – сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром по центру Улан-Удэ прошёл парад муниципального и военного духовых оркестров. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

День Победы 75 лет Победы
 
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