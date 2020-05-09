В Улан-Удэ дан старт празднованию 75-летия Победы. Фоторепортаж

Празднование Дня Победы началось в 9 часов утра на Мемориале Победы
В Улан-Удэ дан старт самому необычному празднованию Дня Победы. Из-за коронавируса 75-летний юбилей проходит без массовых мероприятий и толп гуляющих. На улицах утром было совсем немного людей.
Единственной точкой празднования стал Мемориал Победы. К 9 часам утра здесь выстроились почётные караулы.
Позже прошёл парад оркестров, а официальные лица и военнослужащие возложили цветы, венки и гирлянды к памятнику маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и Мемориалу Победы.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы всё же смогут принять участие в праздновании 75-летия Победы, например, спев с балконов «День Победы» или вечером поставив горящую свечу на подоконнике. Подробнее – по ссылке
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