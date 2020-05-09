В Улан-Удэ военные готовятся к салюту. Фото

Сегодня наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и чествует ветеранов и участников тех героических и страшных событий. В их числе – и жители блокадного Ленинграда, на долю которых выпали нечеловеческие испытания. В их числе был единственный участник блокады Ленинграда из Кяхты – художник Евгений Семёнович Циолик

