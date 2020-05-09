На острове Комсомольский кипит подготовка к вечернему артиллерийскому салюту
Как сообщал «Байкал-Daily», военные не стали отказываться от своего праздничного салюта на 9 мая. Традиционный фейерверк на площади Советов, как и массовые мероприятия, вроде парада и «Бессмертного полка, отменили в связи с коронавирусом. Военные же устроят свой артиллерийский салют, как обычно, на острове Комсомольский. Начало в 22 часа (0+).
За несколько часов до мероприятия здесь вовсю идёт подготовка.
Салютные выстрелы произведут военнослужащие внештатного салютного дивизиона совместно с гаубичной батареей воздушно-десантных войск из специальных салютных установок и 120 мм гаубиц Д-30.
Для зрелищности в небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.
На днях на полигоне на полигоне военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели генеральную совместную тренировку с гаубичной батареей Воздушно-десантных войск. На тренировке стреляли холостыми, главной задачей было достичь синхронности работы. Видео с «репетиции» салюта – по ссылке.
В Улан-Удэ военные готовятся к салюту. Фото
Общество, Фото:
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