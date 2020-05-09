В Улан-Удэ юные тхэквондисты и их родители отжались почти три тысячи раз

Самому юному участнику акции «Рекорд Победы» четыре года. ВИДЕО
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая в Бурятии запустили традиционную акцию «Рекорд Победы». Её участники все вместе сделают 27 394 отжиманий – цифра не случайная, именно столько мирных дней прожито после окончания Великой Отечественной войны.
Акцию утром запустили управление наркоконтроля МВД по Бурятии и молодёжное движение воркаут. Как это было – по ссылке.
Включились в «Рекорд Победы» и юные тхэквондисты из школы №52. Вместе с детьми отжимались и их родители. Самому юному участнику акции всего четыре года.
Каждый отжался, сколько смог, после чего все показатели суммировали. В общей сложности юные тхэквондисты со своими близкими отжались 2 765 раз.
Сегодня наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и чествует ветеранов и участников тех героических и страшных событий. В их числе – и жители блокадного Ленинграда, на долю которых выпали нечеловеческие испытания. В их числе был единственный участник блокады Ленинграда из Кяхты – художник Евгений Семёнович Циолик
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