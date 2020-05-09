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Жители Бурятии устанавливают рекорд Победы по отжиманиям. Видео

Жители Бурятии устанавливают рекорд Победы по отжиманиям. Видео
Общество, 
Акцию «Рекорд Победы» в Бурятии запустили сотрудники наркоконтроля

В честь празднования юбилейной 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне управление наркоконтроля МВД по Бурятии запустило ежегодную акцию «Рекорд Победы». Присоединиться к ней могут все желающие в режиме онлайн.

Участники акции должны выполнить 27 394 отжиманий: за каждый день, прожитый под мирным небом. 



Для участия в акции необходимо записать видео с поздравлением и отжиманиями, разместить видео в своём аккаунте в Инстаграм или ВКонтакте, указав количество отжиманий и хэштэг акции #РекордПобеды03, а также отметить аккаунты организаторов @mvd03 и @workout_03

Акция «Рекорд Победы» проводится ежегодно с 2012 года вместе с представителями молодёжного движения воркаут. Ранее отжимания устраивали на площади Советов, но в этом году из-за пандемии коронавируса от многих мероприятий пришлось отказаться или перенести их в онлайн. Как массово устанавливали «Рекорд Победы» в Улан-Удэ в 2019 году, можно узнать по ссылке.


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