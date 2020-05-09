Жители Бурятии устанавливают рекорд Победы по отжиманиям. Видео

В честь празднования юбилейной 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне управление наркоконтроля МВД по Бурятии запустило ежегодную акцию «Рекорд Победы». Присоединиться к ней могут все желающие в режиме онлайн.Участники акции должны выполнить 27 394 отжиманий: за каждый день, прожитый под мирным небом.

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