Выставка бурятских художников пройдёт в Иркутске

Творчество художников основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях



Коллекция картин бурятских художников будет представлена в Иркутске в рамках Сагаалгана. Открытие выставки «Возвращение к истокам» состоится в 16 февраля в выставочном зале музейного комплекса «Окно в Азию».



«Возвращение к истокам» – это персональная выставка мастеров художественного искусства – семьи Ашахановых. Их творчество основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях.



- Ашахановы Илья Спасович и Надежда Спасовна стоят у истоков становления и развития Бильчирской художественной школы Осинского района, одним из основных направлений работы которой является преподавание живописи и декоративно-прикладного искусства. Сурана (Ашаханова) Айсуева активно продолжает деятельность семьи, передаёт технику и мастерство изобразительного искусства воспитанникам школы, привнося современные формы и идеи. Основная тематика картин Сураны - это пейзажи – изображения природы родного края и его красоты, а также графика – плавные линии, контраст чёрного и белого, - рассказали в пресс-службе Центра культуры народов Прибайкалья.



Ученики художников активно участвуют в различных конкурсах, мероприятиях и выставках, являются многократными лауреатами районного, областного, всероссийского и международного уровня.

