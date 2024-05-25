25 мая

24 мая

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В Иркутской области двух мужчин будут судить за разбойное нападение на трассе

Происшествия, 
Вместо денег они получили самсу и ящик газировки

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области перед судом предстанут двое мужчин 27 и 29 лет, обвиняемых в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Всё произошло в марте 2023 года. Установлено, что один из обвиняемых решил ограбить знакомого, который занимался снабжением рабочих в Жигаловском районе. Мужчина решил, что в тот день сотрудник везёт крупную сумму денег, привлёк приятелей, все они отправились на «дело» на трассу Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово.

Ночью группа вооружённых налётчиков на двух автомобилях заблокировала машину жертвы. Они избили водителя и пассажиров, отобрали их телефоны, а также авто. После скрылись, бросив жертв на обочине.

Потерпевших той же ночью подобрал случайный автомобилист и привёз их в придорожное кафе. Оттуда мужчины позвонили в полицию.

Вскоре в экстренные службы поступил звонок от таксиста, который рассказал, что видит зарево от горящей машины недалеко от села Гушит. Как выяснилось позже, сгорела похищенная Toyota Wish.

По горячим следам оперативники установили подозреваемых. Ими оказались работники одного из иркутских автосервисов в возрасте от 26 лет до 31 года. Никаких денег в машине они не обнаружили. В салоне автомобиля оказались только личные вещи потерпевших, ящик газировки и 60 порций самсы.

Причинённый разбойниками ущерб с учётом стоимости уничтоженных машины, смартфонов и продуктов превысил 1 миллион 400 тысяч рублей.

В полиции отметили, что важную роль в расследовании сыграл обнаруженный внимательными сотрудниками в сугробе рядом с местом пожара видеорегистратор с уцелевшим фрагментом видеозаписи случившегося. Следователи детально восстановили картину произошедшего и выяснили, кто выполнял роли организатора и исполнителей.

Одному из преступников, сотрудничавшему со следствием, суд уже вынес приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 5 месяцев.

Собранные доказательства в отношении двух других фигурантов легли в основу обвинительного заключения. Недавно дела передали в суд для рассмотрения. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
разбой

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